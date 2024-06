Caps AD Vita passa a funcionar 24 horas por dia a partir deste sábado

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita), localizado na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, no bairro Vila Costa, passa a funcionar 24 horas por dia a partir deste sábado (22/06), ampliando o horário de atendimento que até então era promovido entre 7 e 17 horas. Com essa alteração, a unidade prestará atendimento no período noturno, aos finais de semana e feriados, acolhendo pessoas que estarão em regime de hospitalidade voluntária e garantindo o cuidado intensivo e ininterrupto em saúde mental para todos que necessitam deste serviço. A Prefeitura de Suzano organizará uma solenidade, às 10 horas, para marcar o novo ciclo de atividades no equipamento, que faz parte da rede municipal de Saúde.

A extensão do horário de atendimento também está relacionada à revitalização proporcionada na unidade, que adequou os serviços prestados para acomodar oito leitos de hospitalidade noturna, voltados para a oferta de cuidados intensivos às pessoas que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e outras drogas, que as impossibilitam de estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. A administração municipal promoveu os reparos necessários no equipamento, com serviços de pintura e aplicação de nova identidade visual, para receber os pacientes com mais conforto no período em que eles estiverem sendo atendidos.

O regime mais intensivo de tratamento é dedicado também ao acolhimento de pessoas com maior vulnerabilidade social, incluindo adolescentes acima de 16 anos, puérperas, gestantes, idosos, pessoas em situação de rua e com risco de morte. O equipamento recebe pacientes egressos de internação clínica ou psiquiátrica ou por demanda espontânea, fornecendo suporte para os casos de dependência ou uso abusivo, que apresentam risco de agressividade e prejuízos das relações familiares e de atividades laborais.

A coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Dulce Ramos, afirmou que as mudanças vão potencializar os cuidados voltados às pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. “A implantação do Caps AD 24 horas atende a uma demanda da população, com a ampliação do horário do serviço, além da possibilidade de oferta de até oito leitos de hospitalidade voluntária, disponibilizando cuidados intensivos para as pessoas que apresentam importante sofrimento psíquico e rompimento de vínculos familiares e sociais decorrente do uso de álcool e outras drogas”, declarou ela.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, pontuou que a pasta tem proporcionado as adequações necessárias nos equipamentos, garantindo assim o atendimento devido à população. “Nossa estrutura está se fortalecendo para que possamos receber os munícipes da melhor forma possível. No caso do Caps AD, teremos equipes capacitadas para atendimento em tempo integral à população assistida”, sublinhou Ferreira.

Demais unidades

Além do Caps AD, que atende no endereço citado e também pelo telefone (11) 4745-0563, a Raps é responsável por outros três Caps na cidade, para atendimento a pacientes com transtorno mental grave e agudo, prejuízo funcional, risco de auto ou heteroagressividade, comprometimento dos laços sociais, familiares, escolares ou acadêmicos e possibilidades laborais, e que necessitam de regime mais complexo de tratamento.

Para os adultos, são duas unidades de referência: o Caps Alumiar, que atende na rua Otávio Miguel da Silva, 187, no Jardim Imperador, das 7 às 17 horas, sendo que o telefone do espaço é o (11) 4741-2004 (11) 4748-8100; e o Caps Devir, localizado na rua Barão do Rio Branco, 315, na Vila Costa, que atende das 8 às 17 horas e pode ser contatado por meio do número (11) 4741-2718. Para crianças e adolescentes o acolhimento é feito pelo Caps Infantojuvenil Entrelaços, que fica na rua Anita Falcone, 170, na Vila São Francisco, ao passo que o telefone do local é o (11) 4744-6120. O atendimento dessa unidade também é das 8 às 17 horas.