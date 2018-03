Carnês de IPTU podem ser consultados no site da Prefeitura de Suzano

A Prefeitura de Suzano colocou à disposição dos contribuintes o acesso online ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2018. Trata-se de uma alternativa à remessa dos carnês, que terá início nos próximos dias. O principal objetivo, segundo a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, é agilizar o processo de acompanhamento do tributo municipal, que neste ano tem uma arrecadação prevista de R$ 88 milhões, podendo chegar a R$ 122 milhões, caso não haja inadimplência.

Os interessados podem entrar na página da Prefeitura de Suzano na Internet (www.suzano.sp.gov.br) e acessar a aba “IPTU, Taxa de Licença e ISS Fixo”, na parte superior da tela. O usuário será levado ao Portal do Cidadão, onde poderá escolher a opção “Emissão 2ª Via IPTU 2018”. Lá, deverá digitar o número da inscrição cadastral do imóvel desejado.

O contribuinte de Suzano terá opções de escolher entre a quitação da cota única com desconto ou o parcelamento em até dez vezes. O pagamento poderá ser feito tanto em casas lotéricas quanto nos bancos conveniados (Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil), com vencimento programado para 15 de março (quinta-feira).

Segundo o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Itamar Correa Viana, a viabilização dos carnês pela Internet já consta com a mudança recém-aprovada na Câmara de Suzano, onde o teto do reajuste será de até 27%. “Sempre é bom frisar que nem todos os imóveis terão reajuste de 27%, mas que será proporcional às diversas regiões da cidade, onde muitos poderão pagar um IPTU até 22% menor em relação ao valor cobrado no ano passado”, esclareceu.