Cartórios de Suzano iniciam preparativos para eleições; simulação será em novembro

Os cartórios eleitorais de Suzano iniciaram os preparativos para as eleições de 2018. No momento, são realizados testes em programas tecnológicos para até o início de novembro as zonas efetuarem uma simulação de votação. Paralelo a isso, os locais também começaram o cadastramento de mesários voluntários.

No cartório 415º, a chefe da zona, Izânia Alves do Nascimento, disse que o simulado de votação será realizado com 13 urnas e deve ocorrer até 10 de novembro, prazo limite estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Começamos os preparativos. Um simulado será feito. Por enquanto estamos testando programas que são usados nas eleições. O teste acontecerá em 13 urnas. No dia, haverá uma votação e no final do dia iremos transmitir tudo para testar. O objetivo é verificar eventual falhas e corrigi-las”, explicou.

Já na zona eleitoral 181ª o procedimento é o mesmo. A chefe do cartório Imaculada Pires de Almeida disse que além do simulado, o cadastro de mesários também iniciou e que é um papel de extrema importância para as eleições. “O simulado de votação acontecerá no início do próximo mês. Também como ato preparatório, na última terça-feira foi iniciado a campanha do mesário voluntário, que terá a oportunidade de participar da maior festa da democracia, além de ganhar um certificado como ponto extracurricular caso seja estudante de uma universidade conveniada com a justiça”.

Os interessados em ser um mesário voluntário devem comparecer ao cartório eleitoral para se cadastrar. Os requisitos são: ser maior de 18 anos, não estar com direitos políticos suspensos e ter cursado de preferência o Ensino Médio. “Os interessados devem se prontificar para o trabalho, que tem um valor enorme na sociedade. Porém, não é remunerado. Além disso, a cada dia de serviço, ele terá dois dias de descanso”, completou Imaculada.

Biometria

Em relação a biometria, a procura, segundo as responsáveis pelos cartórios, tem sido intensa. E a expectativa é que aumente o procedimento até as eleições do próximo ano. Para se ter ideia, na última sexta-feira (6) a 415º Zona Eleitoral registrou 72 cadastros e na última quarta-feira (4), foram realizados 46. Há dois dias também, a 181º Zona Eleitoral cadastrou a biometria de 93 eleitores.