Projeto 'Elas' realiza nova atividade com alunas do Jardim Portugália

Cerca de 50 alunas do ensino médio da Escola Estadual Jussara Feitosa Domschke, no Jardim Portugália, participaram nesta quarta-feira (26/08) de mais uma atividade do projeto “Empoderamento, Liderança, Autoconfiança e Segurança” (Elas), promovido pela agente e ouvidora da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, Bruna Mendes. A iniciativa integrou a programação do “Agosto Jovem” e marcou a segunda ação do projeto realizada neste mês.

A primeira atividade ocorreu em 19 de agosto (quarta-feira), com a participação de 35 integrantes da Guarda Mirim. Nesta nova edição, a proposta foi levar às estudantes orientações relacionadas à prevenção de situações de risco, à percepção do ambiente e ao fortalecimento da confiança para agir diante de circunstâncias potencialmente perigosas.

Além da parte teórica, a programação contou com atividades práticas voltadas ao desenvolvimento da autoconfiança e à apresentação de técnicas simples de autodefesa. A proposta é oferecer ferramentas que possam contribuir para que as participantes adotem atitudes preventivas e tenham maior segurança diante de diferentes situações.

Também participaram da ação o secretário municipal de Governo, Alex Santos; as psicólogas e mediadoras do projeto Claudia Freitas e Lilian Silva; e o presidente do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), André Luis Bom Fim.

O projeto “Elas” integra as iniciativas desenvolvidas pelo município voltadas à proteção e à orientação de mulheres, unindo informação, prevenção e atividades práticas. No âmbito do “Agosto Jovem”, a ação também contribui para aproximar os jovens dos serviços públicos e ampliar o debate sobre temas relacionados à segurança, cidadania e autonomia.

Ao longo de agosto, a Prefeitura de Suzano vem promovendo uma série de atividades destinadas à juventude nas áreas de cidadania, educação, empregabilidade, cultura, esporte, meio ambiente, segurança e participação social. A programação busca ampliar oportunidades, fortalecer o protagonismo juvenil e incentivar a participação dos jovens nas diferentes iniciativas desenvolvidas no município.

Para Bruna, a atividade permite trabalhar a prevenção de forma acessível e próxima da realidade das estudantes. “Nosso objetivo é mostrar que a segurança também começa pela percepção do ambiente e pela capacidade de reconhecer situações de risco. Quando essas meninas recebem informação, desenvolvem confiança e conhecem formas de prevenção, elas passam a estar mais preparadas para reagir e, principalmente, evitar determinadas situações”, afirmou.

O presidente do Comjuve destacou a importância de incluir temas de proteção e autonomia na programação voltada à juventude. “O ‘Agosto Jovem’ foi pensado justamente para abordar diferentes aspectos da vida dos nossos jovens. Falar sobre segurança, prevenção e autoconfiança também faz parte desse trabalho de formação e cidadania. É uma ação que oferece conhecimento para situações reais e que pode fazer a diferença no cotidiano dessas estudantes”, ressaltou André Luis Bom Fim.

Já o secretário municipal de Governo reforçou a integração entre as secretarias e o compromisso com a ampliação das políticas públicas destinadas aos jovens. “Temos trabalhado para construir uma programação diversificada, que não fique restrita a uma única área, mas que ofereça oportunidades, informação e ferramentas para o desenvolvimento da juventude. O projeto ‘Elas’ é um exemplo dessa atuação integrada e mostra como diferentes políticas públicas podem contribuir diretamente para a formação e a proteção dos nossos jovens”, declarou.