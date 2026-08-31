Primeiro mês da "Estação EcoEnergia" arrecada mais de 700 kg de recicláveis

O Fundo Social de Solidariedade de Arujá, em parceria com a Neoenergia Elektro e a Cooperativa de Catadores de Arujá (CORA), divulgou o primeiro balanço oficial do projeto do terminal de autoatendimento da “Estação EcoEnergia”, instalado no Supermercado Styllus Center, na área central da cidade. Durante o mês de agosto, a iniciativa obteve um resultado expressivo ao arrecadar um total de 724 kg de materiais recicláveis pós-consumo, distribuídos em 15 sacos coletados. A ação pioneira no Alto Tietê, lançada em 30 de julho, permite que os moradores depositem resíduos limpos, como garrafas PET, latas de alumínio, embalagens de vidro e caixas longa vida (Tetra Pak), e recebam créditos que abatem diretamente o valor da fatura de energia elétrica.



De acordo com a CORA, os recolhimentos do material reciclável ocorreram de forma contínua, ao longo de todo o mês. A primeira retirada levou 124,6 kg (dois sacos) para a cooperativa. Na sequência, a primeira coleta oficial realizada em 5 de agosto registrou 35 kg (um saco), seguida pela segunda coleta no dia 10 de agosto com 170 kg (dois sacos), a terceira em 17 de agosto com 157,5 kg (cinco sacos) e a quarta em 25 de agosto com 237 kg (cinco sacos), consolidando o total de 724 kg de resíduos encaminhados para a reciclagem.

Além da redução nos custos com energia elétrica para a população, todo o material arrecadado é destinado integralmente à CORA, fortalecendo a cadeia da coleta seletiva no município e apoiando a geração de emprego e renda para 21 famílias cooperadas.

A presidente em exercício do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, Monalisa Ventura, destacou o sucesso da adesão e o impacto socioambiental positivo da iniciativa, celebrando que a população "abraçou" o projeto e ressaltando que o novo equipamento veio para somar aos programas ambientais da cidade, incentivando o descarte correto e trazendo alívio financeiro no orçamento das famílias.

Para participar e continuar gerando créditos na conta de luz, os moradores podem utilizar o terminal interativo, diariamente, no Supermercado Styllus Center, localizado na Rua Major Benjamin Franco, 555, no Centro.

O processo é simples: basta realizar um cadastro rápido diretamente na tela do equipamento e depositar as embalagens. É possível cadastrar até 25 itens por dia para a geração de descontos na fatura, devendo estar obrigatoriamente higienizados, secos e inteiros, com o código de barras perfeitamente legível para a validação pelo sistema — o que exige manter os rótulos nas garrafas PET e não amassar as latas de alumínio. Entregas que excedam a cota diária de 25 unidades continuam sendo integralmente encaminhadas para a reciclagem e preservação ambiental, embora não gerem créditos adicionais para aquela mesma data.

Para garantir o reconhecimento e a validação automática do crédito pelo sistema, é fundamental que todos os itens entregues estejam higienizados, secos e apresentem o código de barras perfeitamente legível. Portanto, é recomendável levar latinhas intactas (sem estarem amassadas) e garrafas PET com rótulos, para que o equipamento consiga ler o código de barras.