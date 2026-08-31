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Jornal Diário de Suzano - 29/08/2026
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Arujá

Trânsito de Arujá realiza Operação Canalização de Tráfego na Avenida Mário Covas

Intervenção viária teve como objetivo otimizar a circulação e garantir a segurança de motoristas e pedestres que trafegam pela região

31 agosto 2026 - 10h04Por de Arujá
Trânsito de Arujá realiza Operação Canalização de Tráfego na Avenida Mário CovasTrânsito de Arujá realiza Operação Canalização de Tráfego na Avenida Mário Covas - (Foto: Divulgação)

Na manhã do domingo (30), por volta das 6h, o Departamento de Trânsito, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança, deu início à Operação Canalização de Tráfego na Avenida Governador Mário Covas. A intervenção viária teve como objetivo otimizar a circulação e garantir a segurança de motoristas e pedestres que trafegam pela região.

Para viabilizar a ação, as equipes operacionais dividiram a pista no sentido Guarulhos, permitindo a circulação de veículos nos dois sentidos de direção na mesma via. A operação contou com o empenho de quatro agentes de trânsito, que atuaram no local com sinalização específica para orientar os condutores.

A administração municipal orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passarem pelo trecho e a respeitarem a sinalização e as indicações dos agentes durante e após o período da operação.

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