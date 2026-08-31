Trânsito de Arujá realiza Operação Canalização de Tráfego na Avenida Mário Covas

Na manhã do domingo (30), por volta das 6h, o Departamento de Trânsito, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança, deu início à Operação Canalização de Tráfego na Avenida Governador Mário Covas. A intervenção viária teve como objetivo otimizar a circulação e garantir a segurança de motoristas e pedestres que trafegam pela região.

Para viabilizar a ação, as equipes operacionais dividiram a pista no sentido Guarulhos, permitindo a circulação de veículos nos dois sentidos de direção na mesma via. A operação contou com o empenho de quatro agentes de trânsito, que atuaram no local com sinalização específica para orientar os condutores.

A administração municipal orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passarem pelo trecho e a respeitarem a sinalização e as indicações dos agentes durante e após o período da operação.