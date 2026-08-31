Gangorra térmica: após dias de calor, nova frente fria chega a São Paulo nesta segunda-feira (31)

Após dias de calor extremo, onde os termômetros passaram dos 40ºC em algumas regiões do estado, uma nova frente fria chega a São Paulo na noite desta segunda-feira (31), trazendo queda abrupta da temperatura e ventos de até 70 km/h.

Na Grande São Paulo, entre terça e quarta-feira, a temperatura máxima não passa de 20ºC e a mínima pode chegar a 12ºC. Já no interior do estado, as máximas ficam entre 25ºC e 30ºC e as mínimas entre 15°C e 20°C.

A Defesa Civil do Estado alerta ainda para a possibilidade de pancadas de chuvas fortes a partir de terça-feira (1º), com raios e descargas elétricas, ventos intensos e queda de granizo.

As projeções meteorológicas indicam que as rajadas de vento mais intensas deverão se concentrar principalmente nas faixas leste, incluindo região metropolitana, Baixada Santista e litoral norte. Nessas áreas, os ventos poderão atingir intensidade forte, aumentando o risco de ocorrências associadas, como queda de árvores e galhos, destelhamentos e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica.

Defesa Civil orienta população

Diante das mudanças bruscas de temperatura, a população deve acompanhar as previsões meteorológicas e os alertas oficiais, adaptando os cuidados às condições do tempo.

Durante os dias mais frios, é importante manter-se bem agasalhado, evitar exposição prolongada às baixas temperaturas e manter a hidratação, com atenção redobrada a crianças e idosos.

Em dias de chuvas fortes, procure um local seguro e evite áreas abertas, como campos, praias e estacionamentos. Não permaneça próximo a árvores, postes, estruturas metálicas ou outros locais que possam oferecer risco de queda ou atrair raios, evite transitar ou dirigir em áreas alagadas e nunca tente atravessar trechos com correnteza;

Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, cadastre o CEP de interesse enviando uma mensagem de texto para o número 40199.