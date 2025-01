CCMI está com inscrições abertas para 203 vagas em dez cursos

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti está com inscrições abertas para 203 vagas em dez cursos. Os suzanenses de 55 anos ou mais podem se cadastrar de forma presencial na sede do equipamento, que fica localizado na rua Benjamin Constant, 1.375, no centro, entre 8 horas e 16h30.

As atividades serão iniciadas a partir de 18 de fevereiro e os munícipes poderão se inscrever até o preenchimento das oportunidades reservadas para cada curso.

Para este ano de 2025, duas novas oportunidades serão ofertadas no equipamento: a defesa pessoal, por meio das técnicas da arte marcial jiu-jitsu, com 14 vagas abertas, e os ensinamentos do teatro, que conta com 17. As outras oito atividades são as mesmas que já haviam sendo disponibilizadas desde o ano passado, incluindo dança de salão (70 vagas), violão (30), coral (20), jogo de xadrez e dama (17), workshop de artesanato (10), pintura em tecido (10), dança iniciante (9) e alfabetização (6).

Para efetuar as inscrições, os interessados devem apresentar documento com foto, que pode ser RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de comprovante de endereço, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e carteira de vacinação, com o esquema vacinal completo para as doenças coronavírus (Covid-19) e gripe.

Diálogo

O planejamento dos cursos que serão ofertados neste ano foi definido em 10 de janeiro, quando a dirigente do CCMI, a primeira-dama Déborah Raffoul, promoveu reuniões para viabilizar a ampliação da oferta de cursos no espaço. Um dos encontros foi com os representantes do projeto “Ângelo Máximo – Construindo um Futuro”, dedicado à prática de jiu-jitsu, para amadurecer um projeto de defesa pessoal destinado à melhor idade, visando garantir técnicas de defesa e mais atividade física aos idosos, o que de fato acabou se concretizando.

Na oportunidade, também foram discutidas outras iniciativas que deverão ser elaboradas ao longo do ano, em parceria com o grupo de Lian Gong da cidade, coordenado por Laís Tavane. A prática corporal, promovida em parceria com a Associação Cultural Chinesa de Suzano, auxilia no fortalecimento da mente e do corpo, sendo uma tradição praticada há mais de 25 anos no município.

A diretora do CCMI, Sueli Eguchi, afirmou que todas as ações que serão oferecidas buscarão garantir o bem-estar dos munícipes da melhor idade. “Trabalharemos para que este lugar sempre seja um local de referência para os suzanenses com 55 anos ou mais. Vamos oferecer uma gama de atividades, que trarão novos ensinamentos e mais habilidades para todos que participarem dos cursos”, declarou ela.

Por sua vez, a primeira-dama destacou que as reuniões com os novos parceiros foram fundamentais para o aumento de cursos no CCMI. “Dedicamos esse mês de janeiro para fecharmos essas novidades, de modo que pudéssemos oferecer mais opções de cursos no equipamento. Tivemos um diálogo muito produtivo com nossa equipe e com os representantes dos projetos que passam a ser inseridos na rotina de atividades. Estamos organizando os detalhes para que todos sejam recepcionados com todo o cuidado e atenção que merecem”, ressaltou Déborah.

Os munícipes podem tirar dúvidas sobre o conteúdo dos cursos e sobre o cronograma de ações do CCMI por meio do telefone (11) 4747-8064, ou também de forma presencial, no momento da realização das inscrições.