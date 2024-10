Cemitérios municipais devem receber 65 mil visitantes no Dia de Finados

Os cemitérios municipais São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 – Sítio São José) e São João Batista (avenida Brasiliana, 10 – Parque Alvorada) deverão receber 65 mil visitantes durante o feriado de Finados, celebrado em 2 de novembro. Neste ano, a data cairá em um sábado, e os dois locais terão atividades programadas especialmente para a ocasião, que incluem a venda de itens como flores e velas e a celebração de missas.

Para agilizar toda essa mobilização e garantir a segurança de quem for prestar homenagens a familiares e amigos já falecidos, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana acompanhará o tráfego do entorno com agentes de trânsito. A pasta interditará alguns acessos para melhor deslocamento dos munícipes que se dirigirem a esses endereços. Os moradores poderão promover visitas a partir das 7 horas e os portões serão fechados após a saída do último visitante.

No que diz respeito à venda de itens demandados para esta ocasião, serão disponibilizadas 17 barracas no Cemitério São Sebastião e 13 no Cemitério São João Batista. A Prefeitura de Suzano reforça que o prazo para o cadastro de munícipes que quiserem vender flores, velas e alimentos no entorno dessas unidades se encerra nesta sexta-feira (25/10).

Os interessados devem comparecer ao Centro Unificado de Serviços (Centrus) que fica localizado na avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista. O atendimento será feito entre 8 e 17 horas, no setor de Fiscalização Tributária, que fica na sala 203. Devem ser apresentados documentos pessoais e o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), em caso de empresa. Na oportunidade, será definido o local de interesse e, a partir daí, deve ser efetuado o pagamento de R$ 228 referente à diária de permanência.

Com relação às missas, estão programadas, para o sábado, quatro horários no Cemitério São Sebastião (8 horas, 9h30, 11 horas e 12h30) e dois horários no Cemitério São João Batista (10 e 15 horas). Vale ressaltar que haverá uma celebração especial na véspera, dia 1º de novembro (sexta-feira), às 16 horas, no Cemitério São Sebastião.

Quanto à mobilização da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, as ações voltadas para o Cemitério São Sebastião envolvem as interdições da rua Jurandyr Corrêa Gonçalves e no trecho da rua Cássia Francisco, que fica compreendido entre as ruas Baruel e Professor Roberto David. A pasta ainda garantirá a presença de agentes de trânsito para acompanhar os deslocamentos no Cemitério São João Batista. O mesmo ocorrerá no Cemitério Colina dos Ipês (rua Waldemar Cusma, 173 - Vila Colorado) e no Cemitério Memorial do Alto Tietê (Av. Nadir Dias de Figueiredo, 5 - Jardim Miriam), que são particulares.

A secretária municipal de Administração, Cintia Lira, reforça que os cemitérios municipais estão preparados para receber os munícipes com as condições adequados de limpeza e manutenção, para que todos possam circular com tranquilidade e prestar as homenagens devidas “Empenhamos muito esforço e dedicação com cada atividade aqui executada. Parabenizo o trabalho do diretor administrativo, Fábio Tostes, o Cowboy, e toda a sua equipe, pela qualidade das ações que estão sendo desenvolvidas em cada uma dessas unidades. O Dia de Finados é uma data destinada à memória daqueles que tanto amamos durante a vida, por isso há um trabalho em conjunto entre diferentes setores com o objetivo de recepcionar a população de forma especial, por meio das atividades que se fazem necessárias nesta oportunidade”, disse a titular da pasta.