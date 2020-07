Centro Cultural Casa Branca será entregue no segundo semestre

O Centro Cultural Casa Branca segue em obras e será entregue no segundo semestre deste ano. O local irá atender 400 alunos em diversos cursos. O prefeito Rodrigo Ashiuchi fez uma visita técnica nesta terça-feira (30), ao lado de integrantes da Secretaria de Cultura de Suzano e da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) e do vereador Rogério Gomes do Nascimento.

O local, que tem uma área construída de 100 metros quadrados, contará com três salas de aula, biblioteca, área de exposição e pátio com arquibancada na parte externa. A estrutura também será voltada para o fomento ao artesanato.

Neste momento, as equipes da empresa S. Covalciuk Construção Civil realizam reparos internos e fazem a adequação do solo para a construção do pátio para apresentações. O valor do investimento nas obras de reforma e adequação é de R$ 116.353,94.

A futura unidade está localizada na rua Getúlio Moreira de Souza, 30, no Jardim Casa Branca, e irá beneficiar principalmente crianças e adolescentes do bairro e adjacências, que poderão participar de cursos, exposições e outros projetos especiais realizados pela Secretaria Municipal de Cultura.

“Nosso foco é sempre a questão humana. Este equipamento é bastante aguardado e vai agregar muito no dia a dia de toda a família. Quem semeia cultura, transforma vidas e planta o futuro. Este é mais um trabalho de recuperação do município e do resgate do orgulho suzanense”, disse o prefeito.

Ashiuchi relembrou ainda outros setores em que a região da Casa Branca também já avançou: inaugurações da nova sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e da Escola Municipal Ângelo Garcia; reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Professor João Olímpio Neto; revitalização viária; e manutenção na iluminação pública.