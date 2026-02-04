Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/02/2026
Centro de Convivência promove 'Grito de Carnaval' nesta sexta-feira

Evento será realizado no Bunkyo Suzano com música ao vivo, uso de fantasia e entrada solidária, mediante doação facultativa de item de higiene para bebê

03 fevereiro 2026 - 22h00Por De Suzano
- (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti realiza nesta sexta-feira (06/02) o “Grito de Carnaval da Melhor Idade”, evento aberto ao público com uma programação pensada para incentivar a convivência, a socialização e o lazer. A festividade contará com entrada solidária facultativa, mediante troca por item de higiene para bebê, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

A festividade será realizada das 15 às 20 horas, na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, localizada na avenida Armando Salles de Oliveira, 444, no Parque Suzano. O espaço foi escolhido por sua estrutura e tradição na promoção de eventos culturais, garantindo conforto aos participantes. A entrada será solidária, com doação facultativa de item de higiene para bebê, que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

A ação foi pensada para celebrar o período de Carnaval com um momento de lazer e convivência, reunindo cultura, entretenimento e bem-estar e incentivando a participação da população da melhor idade em atividades culturais da cidade. Além da comemoração, o evento ressalta a importância do convívio social como ferramenta de promoção da saúde emocional e da qualidade de vida. O uso de traje carnavalesco é opcional, contribuindo para a identidade da festa e para o clima de celebração coletiva.

A programação contará com a animação do músico Marcinho Pipoca, que levará ao público marchinhas e ritmos tradicionais do Carnaval, criando um ambiente de descontração e incentivo à participação. A apresentação busca resgatar a memória afetiva da folia e estimular a interação entre os participantes por meio da música e da dança.

A entrada solidária, com a doação facultativa de item de higiene para bebê, será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Para a diretora do CCMI Maria Picoletti, Sueli Eguchi, o evento representa uma oportunidade de ampliar a convivência e incentivar a integração entre os participantes. “É um momento pensado para estimular o encontro, a troca e a participação ativa das pessoas da melhor idade, criando experiências que fazem diferença na rotina e reforçam o sentimento de pertencimento”, afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, ressaltou a importância da ação solidária associada ao evento. “Além da celebração, o ‘Grito de Carnaval’ também convida a população a participar de um gesto de cuidado. A arrecadação de itens de higiene para bebê ajuda a fortalecer as ações do Fundo Social e amplia o impacto da iniciativa na vida de muitas famílias”, destacou.

 

