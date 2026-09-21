Suzano celebra avanço de políticas inclusivas em Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência

Suzano celebra nesta segunda-feira (21/09) o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência com orgulho das políticas inclusivas que vêm sendo implementadas na cidade para garantir acessibilidade e universalização dos serviços. O trabalho tem proporcionado mais dignidade e qualidade de vida para diferentes públicos por meio da atuação das secretarias da administração municipal.

O suporte voltado às pessoas com deficiência contempla especialmente ações na rede municipal de ensino, por meio do Atendimento Educacional Especializado (AEE); e de Saúde, com o trabalho desenvolvido postos da Atenção Básica e com o Núcleo de Apoio ao Neurodesenvolvimento Infantil Ciranda, que está instalado nas dependências da Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, no bairro Cidade Boa Vista.

Para além destas pastas, o atendimento também é proporcionado pelas Secretarias de Comunicação Pública, com a Central de Interpretação de Libras (CIL) instalada no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), no centro; de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, com o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) oferecido no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela; além das de Cultura, de Transporte e Mobilidade Urbana, e de Assistência e Desenvolvimento Social.

No âmbito da Cultura, a Biblioteca Municipal Professora Maria Eliza de Azevedo e Cintra, que fica nas dependências do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), dispõe de um espaço específico para pessoas com deficiência visual, que oferece livros em braile, computador, ampliador automático, scanner leitor de mesa e teclado ampliado.

Por parte do Transporte, têm sido desenvolvidas ações contínuas para garantir acessibilidade, que incluem um semáforo sonoro no cruzamento da avenida Senador Roberto Simonsen com a avenida Mogi das Cruzes, construção e revitalização de rampas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, emissão de credenciais para estacionamento em vagas especiais nas vias públicas e intermediação junto à empresa Radial Mais Transporte para garantir estrutura adequada nos ônibus das linhas municipais integrados à renovação da frota.

Pela Assistência, são proporcionados serviços que garantem a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), a visita domiciliar, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Residência Inclusiva. As orientações acontecem nos equipamentos da pasta: Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 955 – Sesc); Cras Casa Branca (rua Maria Clara Tavares, 125); Cras Centro (rua Monsenhor Nuno, 595); Cras Gardênia Azul (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Varan); Cras Palmeiras (rodovia Índio Tibiriçá, 11.641) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), localizado na rua Dr. Deodato Wertheimer, 174, no centro.

O impacto das ações será potencializado com a ampliação tanto da infraestrutura, que será garantida com a chegada do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, em construção no Parque Municipal Max Feffer, quanto também dos serviços, com a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, que será implantada pela Diretoria de Atenção à Saúde, com o objetivo de reforçar o atendimento.

Atendimento especializado

O atendimento especializado da Educação alcança 1.344 estudantes com deficiência na estrutura disponibilizada pela rede municipal. A pasta conta com 42 escolas que possuem ambientes específicos para a aprendizagem desse público e quase 300 profissionais que estão capacitados para garantir o suporte necessário.

Ao todo, são contemplados 1.048 estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA); 78 com deficiência múltipla; 59 com paralisia cerebral; 58 com deficiência física; 38 com síndrome de Down; 27 com deficiência intelectual; 17 estudantes com deficiência auditiva ou surdez; 14 com deficiência visual (baixa visão ou cegueira); e cinco com altas habilidades ou superdotação.

A estrutura ainda conta com Salas de Recursos Multifuncionais, Polo de Educação de Surdos na Perspectiva Inclusiva; e os Teclados Inteligentes Multifuncionais (TiX), que contribuem para o aprendizado dos estudantes com deficiências físicas, intelectuais e com paralisia cerebral.

Por conta desse trabalho, Suzano recebeu, no primeiro semestre, o selo “Amigo da Pessoa com TEA”, pela elaboração do projeto de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) de baixa tecnologia, desenvolvido pelo Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, em parceria com o Espaço de Intervenção Precoce. A proposta possibilita a crianças que ainda não desenvolveram a fala o estabelecimento de uma comunicação funcional e efetiva.

Esta atuação busca garantir não só o direito à comunicação, mas também ampliar as oportunidades de interação, aprendizagem e participação dos estudantes no ambiente escolar. Por meio de recursos simples e acessíveis, a iniciativa reforça o desenvolvimento da autonomia das crianças e fortalece as estratégias pedagógicas na rede municipal.

Centro de Apoio

O Centro de Apoio à Criança com Deficiência, proposto para reforçar o atendimento em saúde e educação no município, chega em 2027 para promover um trabalho voltado a diferentes aspectos do desenvolvimento infantil, com ênfase na habilitação e reabilitação de funcionalidades e ampliação da capacidade e autonomia da criança.

A estrutura contará, num primeiro momento, com cinco blocos, abrigando oito consultórios de atendimento individual, salas de integração sensorial, salas de atendimento multiprofissional, salas de estimulação e intervenção precoce, brinquedoteca e sala de treino para Atividades de Vida Prática (AVP), bem como o setor administrativo e de serviços, cozinha e refeitório, totalizando uma área construída de 1,43 mil metros quadrados.

No contexto educacional, estão previstas atividades relacionadas à estimulação precoce e à intervenção, utilizando abordagens naturalísticas para crianças com TEA por meio das técnicas que visam à interação social. Também estão previstos atendimentos em braile para crianças com cegueira, além de oficinas de aprendizagem e terapêuticas.

O prefeito Pedro Ishi pontuou que a cidade tem avançado nas ações relacionadas às políticas inclusivas e poderá fazer ainda mais com o equipamento que será entregue para a população. “Temos atuado em várias frentes e contamos com uma equipe ampla e multiprofissional. Com a nova obra, poderemos garantir ainda mais acolhimento, inclusão e respeito às pessoas com deficiência, além de reafirmar o compromisso da nossa gestão com quem precisa de serviços especializados”, reforçou o chefe do Poder Executivo municipal.