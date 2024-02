Cesta básica pequena varia 15,15% nos supermercados de Suzano

A cesta básica pequena em Suzano tem uma variação de 15,15% nos supermercados de Suzano, de acordo com a pesquisa do DS. A reportagem conversou com quatro estabelecimentos da cidade para ter acesso aos preços da cesta básica.

Todos os supermercados que conversaram com a reportagem preferiram não se identificar.

O maior preço entre as cestas básicas pequenas está em um estabelecimento localizado na rua Baruel, no centro. Lá, o valor da cesta básica é R$ 82,90. O supermercado não tem outras cestas básicas, apenas a pequena.

O preço mais barato foi encontrado em um mercado da rua General Francisco Glicério, que cobra R$ 71,99 pela “C1”, que é a cesta básica pequena. A “C2”, cesta básica grande, tem um valor de R$ 89,99.

Um estabelecimento localizado na rua Benjamin Constant tem três cestas básicas. A pequena custa R$ 76,99, a média tem um valor de R$ 132,19 e a grande tem o preço de R$ 189,15.

Um supermercado, que fica na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, também tem três tipos de cestas básicas. O Kit 1 tem o valor de R$ 73,70, enquanto o Kit 2 custa R$ 93,30. O 3º Kit é precificado em R$ 167,60.