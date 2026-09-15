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Jornal Diário de Suzano - 15/09/2026
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Tempo

Previsão do tempo para terça-feira (15), em SP: temperaturas ficam mais amenas

Na faixa leste, a circulação marítima mantém condições para chuva fraca e persistente.

15 setembro 2026 - 10h00Por Agência SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 14 e 17 graus.Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 14 e 17 graus. - (Foto: Agência SP)

Nesta terça-feira, dia 15, o sistema meteorológico responsável por toda essa instabilidade no tempo começa a se afastar gradualmente de todo o Estado, mas ainda favorece a incidência de chuvas, com acumulados moderados em todo território paulista, principalmente na forma de pancadas isoladas, acompanhadas de raios e rajadas ocasionais de vento.

Na faixa leste, a circulação marítima mantém condições para chuva fraca e persistente. As temperaturas ficam mais amenas em todo o Estado, devido à maior nebulosidade e à entrada de ar mais frio.

Como o solo ainda está encharcado, persiste o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Em caso de emergência ligue 199 para a defesa civil ou 193 para o corpo de bombeiros