Previsão do tempo para terça-feira (15), em SP: temperaturas ficam mais amenas

Nesta terça-feira, dia 15, o sistema meteorológico responsável por toda essa instabilidade no tempo começa a se afastar gradualmente de todo o Estado, mas ainda favorece a incidência de chuvas, com acumulados moderados em todo território paulista, principalmente na forma de pancadas isoladas, acompanhadas de raios e rajadas ocasionais de vento.

Na faixa leste, a circulação marítima mantém condições para chuva fraca e persistente. As temperaturas ficam mais amenas em todo o Estado, devido à maior nebulosidade e à entrada de ar mais frio.

Como o solo ainda está encharcado, persiste o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Em caso de emergência ligue 199 para a defesa civil ou 193 para o corpo de bombeiros