Rodrigo Ashiuchi reforça atuação pelo Alto Tietê

Após o lançamento oficial da campanha a deputado estadual, realizado no último dia 28, Rodrigo Ashiuchi (22000) intensificou a agenda de compromissos em diferentes cidades do Alto Tietê. O evento reuniu milhares de pessoas e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, além de lideranças políticas da região.

Nas últimas semanas, Ashiuchi esteve em Guararema, onde participou de uma série de encontros ao lado do deputado federal Marcio Alvino. Também cumpriu agendas em Salesópolis e Biritiba Mirim, junto a lideranças locais.

O candidato ainda esteve em Santa Isabel e Arujá, participando de compromissos e eventos. Em Poá, marcou presença na abertura oficial do comitê de campanha, espaço destinado ao encontro de lideranças e apoiadores do ex-prefeito de Suzano.

A agenda incluiu ainda Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes, com reuniões, compromissos e entrevistas. A movimentação reforça a proposta de Ashiuchi de manter uma atuação próxima aos municípios, ouvindo demandas e apresentando seu projeto de trabalho para o Alto Tietê.

“É uma alegria seguir percorrendo a nossa região, mas também estar presente em São Paulo e em cidades do interior, levando nossas propostas e nosso projeto de trabalho. E faço isso ao lado de um grande time do bem, com o deputado federal Marcio Alvino (2299), o candidato ao senado André do Prado (222) e o nosso governador Tarcísio de Freitas (10). Seguimos juntos, com diálogo, parceria e muito trabalho pelo nosso Estado”, afirmou Ashiuchi.