Chegada do Papai Noel abre Natal do comércio suzanense na próxima quarta-feira

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano promoverá a abertura oficial do Natal no centro da cidade com a chegada do Papai Noel e diversas atrações na Praça dos Expedicionários nesta quarta-feira (04/12), a partir das 14 horas. O evento também marca o lançamento de mais uma edição do tradicional “Natal Premiado" da entidade.

Visando o fomento ao comércio local, a abertura da campanha terá a presença do Papai Noel e de sua turma desfilando em carro aberto pelo centro de Suzano e, depois, tirando fotos com as crianças. A ação ainda contará com um painel de LED para a exibição dos patrocinadores e mensagens natalinas e, junto a isso, o evento também prevê a apresentação do Grupo de Bateria da Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e a Criança “Esperança” (AAMAE), às 15 horas.

"A abertura deste período único será um dia mágico para aqueles que gostam do espírito natalino, afinal, além de ser um dos destaques das vendas no ano, o Natal representa a vida e a alegria para além da data comercial", pontuou o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo.

Seguindo a tradição do "Natal Premiado", os clientes dos comércios participantes receberão cupons para concorrer a uma moto zero quilômetro, uma Smart TV de 50 polegadas, dois smartphones, um notebook e duas bicicletas. De forma inédita, os interessados podem cadastrar seus tíquetes no aplicativo da ACE Suzano ou no site acesuzano.com.br, bastando preencher os dados solicitados para ter chances no sorteio a ser realizado no dia 27 de dezembro (sexta-feira), às 15 horas, em cerimônia aberta transmitida ao vivo pelo canal da ACE Suzano no YouTube.

Guarizo explica ainda que será possível trocar cupons fiscais de empresas não participantes por cupons do Natal Premiado. "Os clientes destes comércios podem vir à sede da ACE (rua Presidente Rodrigues Alves, 157 - Centro) de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, ou aos sábados, no nosso posto na praça dos Expedicionários para trocar os cupons fiscais emitidos sem CPF entre os meses de novembro e dezembro para aumentar as chances de ganhar e ainda colaborar com a AAMAE, afinal, os saldos das notas serão revertidos às ações sociais da entidade", explicou.

Patrocínios e parcerias

Realizado pela ACE Suzano com apoio da Prefeitura de Suzano, o Natal Premiado 2024 conta com o patrocínio dos Supermercados Nagumo, Sicredi, JM Materiais de Construção, Suzancaixas, Uninter, Zinger Skills Escola de Habilidades, Instituto Inext Cursos Profissionalizantes, Royal City Clube de Benefícios, FG Company Seguros, Postos Quality, Sincomércio, Clínica Odontológica Dra. Monica Dalanhol e RP Portaria e Serviços.

Para mais informações, o contato oficial da entidade é o telefone (11) 4744-8400.