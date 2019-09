Cidades da região aprovam ingresso de Santa Branca no Condemat

Santa Branca está próxima de fazer parte do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). A inclusão da cidade ao grupo será por meio de projeto, que está em votação nas Câmaras Municipais da região e teve aprovação da maioria. O Condemat também propõe readequações em seu quadro de profissionais.

Atualmente o Condemat possui 11 cidades consorciadas, que somam cerca de três milhões de pessoas. O consórcio é formado pelas 10 cidades do Alto Tietê, mais a cidade de Guarulhos. Segundo o Condemat, com a inclusão de Santa Branca, o consórcio será o maior na região metropolitana de São Paulo.

Santa Branca possui, aproximadamente, 15 mil habitantes.

A cidade faz parte do Vale do Paraíba e faz divisa com Guararema e Salesópolis, cidades do Alto Tietê.

Quadro de Profissionais

Além de o projeto pedir a inclusão de Santa Branca ao consórcio, o Condemat busca readequar seu quadro de funcionários.

O projeto prevê diminuir o número de empregos por comissão e aumentar os empregos efetivos. Além de alterar a carga horária e o piso salarial da categoria. O Condemat informou que as alterações foram aprovadas pela Assembleia do Conselho dos Prefeitos.