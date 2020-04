Cidades do Alto Tietê precisam entregar prestação de contas de 2019

Prefeitos de sete cidades do Alto Tietê foram alertados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCESP) para que seja feita a entrega da prestação de contas do exércicio de 2019. A ausência do documento pode trazer graves consequências aos gestores municipais, como penas administrativas por crime de responsabilidade, além da perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. O prazo para a remessa dos dados foi encerrado no último dia 31 de março.

A pesquisa, divulgada pelo TCESP, aponta que a Divisão de Auditoria Eletrônica de São Paulo (Audesp), responsável pela captação dos dados, identificou que, ao menos, 426 prefeituras do Estado não haviam finalizado o envio das contas ao órgão. Isso representa mais de um terço das 644 municipalidades fiscalizadas.

No Alto Tietê, a lista de prefeituras ausentes da entrega da prestação de contas é representada por Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Poá, Salesópolis e Santa Isabel. Os munícipios a entregarem os dados em dia foram Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

A ausência no encaminhamento da prestação de contas poderá configurar improbabilidade administrativa.

"Muitos municípios estão deixando de entregar as contas relativas ao ano de 2019, o que deveria acontecer até 31 de março de 2020. Isso nos preocupa, pois a pandemia e a calamidade não implicam no direito de a Prefeitura deixar de entregar as contas do exercício passado", ressaltou o Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi.

SUZANO ENTREGOU

A Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano esclarece que, segundo a certidão nº 500/2020, emitida pelo próprio Tribunal de Contas do Estado em 19/03/2020, a documentação e os relatórios de Suzano já foram entregues ao TCE e seguem em análise. A pasta reforça que Suzano tem o controle pleno de sua gestão financeira e que a atual gestão obteve suas contas equilibradas em 2017, 2018 e 2019, sendo uma das únicas cidades do Estado a ter nota máxima junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), atestando assim a boa gestão de Suzano, pautada na responsabilidade e eficiência.