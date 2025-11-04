Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cultura

'Cine Resistência' exibe documentário 'Bonita' em alusão ao mês da Consciência Negra

Evento está marcado para as 19 horas e pretende retratar a vivência de três mulheres pretas de diferentes gerações; ao final haverá roda de conversa com a diretora do filme

03 novembro 2025 - 21h30Por da Reportagem Local
O Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) será o palco, a partir desta quinta-feira (06/11), do “Cine Resistência”, uma iniciativa gratuita da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Página VIP, que contará com a exibição de um documentário e uma roda de conversa.

A atividade terá início às 19 horas, no Anfiteatro Orlando Digenova, localizado no interior do Centro Cultural, com a exibição do filme “Bonita” (2022), produzido por Mariana França. O documentário, com duração de 25 minutos, retrata as vivências de três mulheres pretas de gerações distintas que compartilham sentimentos semelhantes: a solidão de ser uma mulher negra.

Em seguida, o público poderá participar de um bate-papo com a diretora do filme, mediado pela servidora da pasta, Renata Abreu. Representando a Página VIP, participarão Mandy Assis, Marília Nicácio e Débora Matos, mulheres negras da região que fortalecem o diálogo sobre identidade e resistência. O encontro promoverá um momento de troca de experiências e reflexões sobre os temas abordados na obra.

A iniciativa será realizada novamente em 28 de novembro (sexta-feira), das 19 às 21 horas, como parte da programação especial em alusão ao mês da Consciência Negra. A programação completa pode ser consultada pelo link bit.ly/consciencianegrasuzano.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a atividade representa uma importante oportunidade para valorizar e difundir a riqueza da cultura negra. “Ao longo de novembro, os munícipes poderão participar de diferentes ações que celebram essa herança e reforçam a importância da consciência negra. Espero que todos aproveitem a programação e participem desse movimento de reconhecimento e respeito”, disse.

