Mutirão de castração atende 150 animais em ação no último sábado

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou, no último sábado (25/07), a castração de 150 animais em mais uma edição do mutirão promovido pela pasta. Ao todo, foram atendidos 95 cães e 55 gatos na Escola Estadual Roberto Bianchi, localizada no bairro Ipelândia.

A ação integra uma agenda de atendimentos programada pela secretaria ao longo do ano nas três regiões de Suzano. Assim como nas edições anteriores, foram realizados, gratuitamente, procedimentos de esterilização e microchipagem, além do cadastro no Registro Geral Animal (RGA), com o objetivo de garantir a identificação, a segurança e o bem-estar dos pets.

A iniciativa teve início em 2018 e já soma mais de 12 mil atendimentos, consolidando-se como uma das principais políticas públicas voltadas ao bem-estar animal no município. Durante os mutirões, os tutores também recebem orientações sobre os cuidados necessários no período pós-operatório, contribuindo para uma recuperação tranquila e segura dos cães e gatos.

O local, a data e o horário da próxima edição ainda serão definidos. Para participar das futuras ações, é necessário fazer a inscrição por meio do link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. Para concluir o cadastro, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

A inscrição antecipada permite que a secretaria organize o fluxo de atendimentos e garanta as condições sanitárias adequadas para as cirurgias. Após o cadastro, os tutores recebem, exclusivamente por WhatsApp, informações sobre a data, o horário e o local do procedimento.

A pasta reforça a importância do comparecimento no horário agendado e do cumprimento de todas as orientações repassadas pelas equipes, incluindo o período de jejum dos animais. A ausência sem aviso prévio impede que outro pet seja atendido e compromete o planejamento da ação.

O secretário André Chiang destacou que os mutirões contribuem diretamente para o controle populacional e para a promoção da saúde dos animais. “A castração é uma medida fundamental para prevenir o abandono, reduzir a reprodução descontrolada e garantir mais qualidade de vida aos animais. Seguimos levando esse atendimento gratuitamente para toda a cidade, sempre com segurança e responsabilidade. Também contamos com a colaboração dos tutores para que compareçam nos horários agendados e sigam corretamente todas as orientações das equipes”, afirmou.