Transporte realiza 'Pit Stop Educativo' com orientações a 130 motociclistas

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano reforçou o trabalho voltado à conscientização no trânsito com uma ação realizada na manhã do último sábado (25/07), na avenida Mogi das Cruzes. Na ocasião, as equipes da pasta organizaram a 2ª edição do “Pit Stop Educativo”, que alcançou 130 motociclistas.

Durante a atividade, que contou com uma estrutura montada em frente ao Centro Universitário Piaget (UniPiaget), os condutores participaram de uma dinâmica na qual foi proposta uma verificação de uma lista de procedimentos, para que eles pudessem se certificar se todos estão sendo cumpridos.

O trabalho contou com o apoio de equipes do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran) e do 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros, que fica em Suzano, além de profissionais da empresa “Levesa Motos Honda”. Motoclubes da cidade também marcaram presença.

A checagem reforçou a conscientização dos motociclistas por meio das seguintes recomendações: usar sempre o capacete, com viseira ou óculos de proteção; checar os pneus e a calibragem correta; usar roupas adequadas e itens refletivos; manter faróis e lanternas sempre ligados e funcionando; respeitar os limites de velocidade; manter uma distância segura de outros veículos; sinalizar todas as suas manobras; evitar trafegar nos corredores em alta velocidade; fazer revisões periódicas na moto; e redobrar atenção nos dias de chuva.

A mobilização dá continuidade à atuação do departamento de Educação para o Trânsito, que já contou neste ano com orientações para pais, responsáveis e motoristas do transporte escolar nos dias de volta às aulas, como aconteceu na semana passada.

Outras ações de destaque aconteceram durante a campanha “Maio Amarelo”, que incluiu “adesivaço” realizado em 7 de maio, Teatro de Fantoches para crianças, entre os dias 13 e 15 do mesmo mês e a 1ª edição do “Pit Stop Educativo”, em 30 de maio.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que a pasta tem organizado ações que reforçam a educação no trânsito. “Temos levado as orientações necessárias a diferentes pontos da cidade por meio de propostas que fazem os condutores refletirem sobre a importância de respeitar as regras de trânsito. Tivemos um retorno positivo por parte deles, que se sentiram valorizados em saber que temos essa preocupação de protegê-los”, ressaltou o titular da pasta.