Assistência Social realiza seminário sobre Diagnóstico Socioterritorial de Vulnerabilidade

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano promove nesta sexta-feira (31/07), das 8h30 às 12h30, o seminário “Diagnóstico Socioterritorial de Vulnerabilidade” no Cineteatro Wilma Bentivegna, (rua Paraná, 70 – Jardim Paulista).

O encontro, que é aberto ao público, marcará a apresentação oficial do novo Diagnóstico Socioterritorial do município, documento que reúne informações estratégicas sobre as condições sociais dos bairros e servirá de base para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade.

A abertura oficial está marcada para as 9 horas e será conduzida pelo secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, com a presença do prefeito Pedro Ishi, além de representantes do Conselho Municipal de Assistência Social (Comas), da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) e do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Suzano.

Após o início dos trabalhos, integrantes do Grupo de Estudos Técnicos da Assistência e Desenvolvimento Social (Getads) apresentarão o novo Diagnóstico Socioterritorial de Suzano, seguido de um debate com os participantes. O estudo reúne informações obtidas por meio de bases oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cadastro Único (CadÚnico) e sistemas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, além de entrevistas com usuários da rede socioassistencial, levantamentos realizados pelas equipes da secretaria, conselhos municipais, conselhos tutelares e outros órgãos públicos.

Para finalizar, às 11 horas, os professores Adriano Maniçoba e Wilson Tanaka, do IFSP Suzano, apresentarão a aplicação do Índice de Vulnerabilidade das Famílias do Cadastro Único (IVCAD) nos bairros. A ferramenta permitirá uma leitura mais detalhada dos diferentes níveis de vulnerabilidade existentes em cada território, contribuindo para a definição de prioridades e estratégias de atuação da rede socioassistencial.

O diagnóstico representa um importante instrumento de planejamento para a administração municipal. A partir dele, será possível identificar as principais demandas de cada região, avaliar a cobertura dos serviços existentes, aperfeiçoar os fluxos de atendimento dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), dos Centros de Convivência, dos serviços de acolhimento e das ações vinculadas ao CadÚnico.

O documento também servirá de base para a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social e para a reorganização territorial da rede de atendimento, considerando a nova divisão administrativa estabelecida pela Lei de Abairramento do Município de Suzano (Lei Ordinária N° 5688/2025), que definiu 25 regiões oficiais na cidade. A atualização permitirá adequar as áreas de abrangência dos equipamentos públicos, garantindo maior coerência entre o local de residência das famílias e a unidade responsável pelo atendimento.

Segundo Garippo, o seminário representa mais uma etapa de um trabalho técnico desenvolvido ao longo de mais de um ano e que contribuirá diretamente para o aprimoramento das políticas públicas do município. “O Diagnóstico Socioterritorial reúne informações fundamentais para compreendermos, com profundidade, a realidade de cada território. Esse conhecimento nos permite planejar ações mais eficientes, fortalecer a rede de proteção social e direcionar os investimentos de forma estratégica, sempre com foco nas famílias que mais precisam do apoio do Poder Público. O seminário será um importante momento de diálogo e construção coletiva para consolidarmos esse trabalho", afirmou.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que o estudo faz parte de um plano que inclui planejamento, evidências e cuidado com as pessoas. "O Diagnóstico Socioterritorial oferece exatamente essa base técnica, permitindo que a prefeitura avance na oferta de serviços cada vez mais qualificados e humanizados. Esse trabalho fortalece toda a rede de assistência social e contribui para que Suzano continue promovendo inclusão, proteção e mais qualidade de vida para quem mais necessita", ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.