Cintia Lira continua como secretária de Administração no governo Pedro Ishi

A advogada Cintia Lira está confirmada como secretária de Administração de Suzano para o início da gestão Pedro Ishi. O anúncio feito pelo futuro chefe do Executivo municipal nesta terça-feira (17/12) representa a continuidade de uma liderança feminina no poder público, afinal, a profissional completará 12 anos como titular da pasta no próximo dia 1º de janeiro e, por mais um mandato, seguirá buscando inovações nos procedimentos internos do governo e melhorias para os servidores.

Bacharel em Ciências Jurídicas com pós-graduação em Direito e Processo Eleitoral e MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades, a advogada suzanense atua profissionalmente desde o final da década de 1990, tendo iniciado sua carreira pública como diretora-adjunta da Câmara de Suzano em 1997, agregando ainda 11 anos de experiência nas áreas Cível e Trabalhista por meio de seu escritório particular. No início da década de 2010, trabalhou como assessora parlamentar do deputado estadual e atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, antes de assumir a secretaria de Administração de Suzano em janeiro de 2013, ocupando o mesmo cargo desde então. Ao longo da carreira, conquistou ainda prêmios por sua contribuição às mulheres suzanenses, incluindo a medalha Vereadora Augustinha Raphaela Malda Molteni, entregue pelo Legislativo em 2023.

Ao longo desta trajetória, a profissional pôde contribuir com diversos avanços na máquina pública. A exemplo, na gestão Rodrigo Ashiuchi, Cintia liderou a Administração na criação do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) que, desde 2019, realizou mais de 14,5 mil atendimentos, e na implementação do “Programa de Governança Digital e Gestão Sem Papel”, iniciativa que, visando a desburocratização dos processos administrativos, propiciou a redução de 47 toneladas de papel em seis anos, a viabilização de 570 mil processos digitais, a economia anual de R$ 1 milhão com o uso do Diário de Classe Digital na Secretaria Municipal de Educação e o estabelecimento de um prontuário eletrônico dos 5,6 mil servidores municipais. Outras conquistas foram a instituição de projetos de acolhimento dos servidores, como o “Amigo, Estou Aqui”, voltado aos profissionais em via de aposentadoria; a valorização dos estagiários com o pagamento de bolsa-auxílio e vale-refeição aos aspirantes e o trabalho de renovação do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, com a criação de uma nova recepção com controle de acesso e catracas eletrônicas e um novo espaço para alimentação no piso térreo.

Cintia exaltou o trabalho da gestão Rodrigo Ashiuchi e afirmou estar honrada em poder seguir fazendo parte do governo com Pedro Ishi no comando. “Colaborar com o desenvolvimento da minha cidade é uma das maiores felicidades da minha vida e, ao longo desses meus anos na Administração, minhas equipes e eu pudemos fazer a diferença, em especial no governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi, proporcionando avanços à cidade e à gestão municipal. Fico feliz em contar com a confiança do Pedro Ishi para o seu mandato, seguirei empenhada e dando o meu melhor pela cidade”, apontou a secretária.

Já Pedro Ishi relatou que, em sua carreira pública, sempre contou com a parceria e a experiência de Cintia no dia a dia, sendo este um dos fatores que colaborou para a sua escolha. “A confiança no empenho e no trabalho é um ponto primordial no meu critério de seleção dos secretários da gestão e, neste contexto, a Cintia é uma profissional extremamente capacitada que, além de muito técnica, também conhece muito sobre os procedimentos internos da prefeitura e a forma como podemos otimizá-los. Será um prazer contar com todo esse conhecimento no governo”, disse.

Ashiuchi, que, a duas semanas do fim de seu segundo mandato, segue apresentando conquistas pela cidade e aponta que o trabalho e a determinação de Cintia foram decisivos para que ela tenha sido a sua única secretária de Administração ao longo de seus oito anos no Executivo. “As conquistas falam por si só, pois entregar uma Prefeitura de Suzano mais ágil, efetiva e, principalmente, mais humanizada, é fruto direto de seus constantes esforços na busca por projetos de capacitação, acolhimento, orientação e desenvolvimento de estratégias que nos propiciaram, por exemplo, resultados de destaque com uma gestão sem papel que tornou-se exemplo de sustentabilidade e praticidade. A Secretaria de Administração seguirá em ótimas mãos”, concluiu.

Perfil

A advogada Cintia Renata Lira da Silva é natural de Suzano, sendo mãe de cinco filhos. Bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade Braz Cubas (UBC), pós-graduada em Direito e Processo Eleitoral pela Universidade Claretiano e MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades pela Uninter, a profissional atuou por 11 anos nas áreas Cível e Trabalhista em seu escritório de advocacia, acumulando uma série de experiências na gestão e no exercício do Direito.

Presente no poder público há 25 anos, Cintia deu início à sua carreira pública em 1997 como diretora-adjunta da Câmara de Suzano. No ano de 2009, foi nomeada secretária de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Guararema, ocupando o cargo na gestão do então prefeito e hoje deputado federal Marcio Alvino até tornar-se assessora parlamentar do deputado estadual André do Prado, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Em janeiro de 2013, foi escolhida para assumir a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Suzano, sendo convidada a seguir no cargo para a gestão Rodrigo Ashiuchi, em 2017, ocupando a mesma posição desde então e somando amplas contribuições para o desenvolvimento da gestão pública e do município como um todo.

Ao longo de sua carreira, Cintia ainda foi agraciada com diversos prêmios por sua contribuição com a causa feminina na cidade, incluindo a medalha Vereadora Augustinha Raphaela Malda Molteni, em 2023, e os prêmios nas ações “Mulheres que Brilham 2022” e “Mulheres que Inspiram Mulheres 2024”.