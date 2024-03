Clínica da Mulher promove 237 procedimentos em data especial

Unidade teve atendimento diferenciado na última sexta-feira (08/03) em razão da celebração do Dia Internacional da Mulher

A Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no Parque Santa Rosa, realizou 237 procedimentos na última sexta-feira (08/03), quando foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. Inaugurada em janeiro pela Secretaria Municipal de Saúde, a unidade é a nova referência no acolhimento e atendimento ginecológico ao público feminino na cidade e é a primeira vez que promove um número tão expressivo de atendimentos desde o início das atividades.

A iniciativa de sexta-feira resultou na atenção ao público encaminhado das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para a realização de consultas e procedimentos. No total, o equipamento realizou 120 exames de ultrassonografia, 57 auriculoterapias, 44 testes rápidos de hepatite B e C, sífilis e HIV em 11 pacientes e 16 coletas de papanicolau. Os exames ginecológicos durante todo o dia foram realizados com pacientes com pré-agendamento e gestantes de alto risco.

Além dessas ações, no período da tarde, 35 mulheres puderam assistir uma palestra sobre saúde mental e violência doméstica, que tratou sobre formas de denunciar crimes contra o público feminino, buscando alternativas para promover o equilíbrio emocional e revelando os equipamentos com os quais as suzanenses podem contar. Os debates foram comandados pelas coordenadoras da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Dulce Ramos, e da Rede de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS), Magna Damasceno, e acompanhados pelo secretário de Saúde, Diego Ferreira, e pela responsável pelo novo Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita.

O chefe da pasta enalteceu a equipe da unidade de saúde na promoção do evento e agradeceu as mulheres que foram até o local para serem atendidas. “A maioria absoluta do público feminino que realizou agendamento foi até a clínica. Essas mulheres entenderam a importância de se cuidar e utilizaram o equipamento destinado a elas. Fico muito feliz de ver o trabalho realizado por toda a equipe da clínica, que acolheu todas as pacientes e fez do Dia Internacional da Mulher uma data de cuidado a mais”, destacou o secretário.

O equipamento segue em pleno funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, com as pacientes da Atenção Básica atendidas via regulação de vagas, encaminhadas pelos postos de saúde. Entre os serviços oferecidos na estão os atendimentos a mulheres com pré-natal de alto risco, coleta de papanicolau, planejamento familiar, ultrassonografia, implantação de DIU e Implanon, realização de testes rápidos, retirada de ponto, colposcopia, dentre outros.