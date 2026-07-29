Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 29 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Cobertura vacinal contra gripe se mantém abaixo de 50% e longe da meta

Região alcançou 46,94% de imunização dos grupos prioritários em junho, distante da meta de 90% do Ministério da Saúde

29 julho 2026 - 05h00Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Região alcançou 46,94% de imunização dos grupos prioritários em junhoRegião alcançou 46,94% de imunização dos grupos prioritários em junho - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A cobertura vacinal contra a gripe influenza entre os grupos prioritários segue abaixo da meta em todos os municípios do Alto Tietê. Dados do Ministério da Saúde, referentes ao período de 1º a 30 de junho de 2026, mostram que a região atingiu 46,94% de cobertura, com 91.873 doses aplicadas, percentual inferior à meta de 90% estabelecida para a campanha nacional de vacinação.


Entre os dez municípios da região, Arujá apresentou o melhor desempenho, com 60,02% de cobertura vacinal e 6.167 doses aplicadas. Em seguida, Guararema, com 58,91% e 2.172 doses, Santa Isabel, com 55,71% e 3.857 doses, e Mogi das Cruzes, que alcançou 53,04% de cobertura após aplicar 25.909 doses, o maior volume da região.


Também superaram a marca de 50% de cobertura Poá, com 51,35% e 7.464 doses aplicadas, e Biritiba-Mirim, com 50,98% e 1.419 doses.


Salesópolis aparece com 49,81% de cobertura e 868 doses aplicadas.


Em seguida aparecem Suzano, que alcançou 43,67% de cobertura após aplicar 16.331 doses, e Ferraz de Vasconcelos, com 40,40% e 9182 doses.


Itaquaquecetuba registrou o menor índice de imunização entre os grupos prioritários, com 36,58% de cobertura e 18.504 doses aplicadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Parceria entre prefeitura e Sabesp garante pavimentação na Chácara Estância Paulista
Cidades

Parceria entre prefeitura e Sabesp garante pavimentação na Chácara Estância Paulista

Revitalização da UBS Jardim Vitória completa três anos com milhares de atendimentos e procedimentos
Revitalização

Revitalização da UBS Jardim Vitória completa três anos com milhares de atendimentos e procedimentos

Discussão em torno do Plano Diretor de Turismo avança após nova audiência pública
Cidades

Discussão em torno do Plano Diretor de Turismo avança após nova audiência pública

Prefeito recebe especialista em abelhas para debater capacitação e registro de apicultores
Cidades

Prefeito recebe especialista em abelhas para debater capacitação e registro de apicultores

Suzano amplia oferta para a prática esportiva com oito obras distribuídas por toda a cidade
Atividade Física

Suzano amplia oferta para a prática esportiva com oito obras distribuídas por toda a cidade

Segurança apresenta a condomínios integração de câmeras particulares ao Smart Suzano
Vigilância

Segurança apresenta a condomínios integração de câmeras particulares ao Smart Suzano