Cobertura vacinal contra gripe se mantém abaixo de 50% e longe da meta

A cobertura vacinal contra a gripe influenza entre os grupos prioritários segue abaixo da meta em todos os municípios do Alto Tietê. Dados do Ministério da Saúde, referentes ao período de 1º a 30 de junho de 2026, mostram que a região atingiu 46,94% de cobertura, com 91.873 doses aplicadas, percentual inferior à meta de 90% estabelecida para a campanha nacional de vacinação.



Entre os dez municípios da região, Arujá apresentou o melhor desempenho, com 60,02% de cobertura vacinal e 6.167 doses aplicadas. Em seguida, Guararema, com 58,91% e 2.172 doses, Santa Isabel, com 55,71% e 3.857 doses, e Mogi das Cruzes, que alcançou 53,04% de cobertura após aplicar 25.909 doses, o maior volume da região.



Também superaram a marca de 50% de cobertura Poá, com 51,35% e 7.464 doses aplicadas, e Biritiba-Mirim, com 50,98% e 1.419 doses.



Salesópolis aparece com 49,81% de cobertura e 868 doses aplicadas.



Em seguida aparecem Suzano, que alcançou 43,67% de cobertura após aplicar 16.331 doses, e Ferraz de Vasconcelos, com 40,40% e 9182 doses.



Itaquaquecetuba registrou o menor índice de imunização entre os grupos prioritários, com 36,58% de cobertura e 18.504 doses aplicadas.