Parceria entre prefeitura e Sabesp garante pavimentação na Chácara Estância Paulista

A Prefeitura de Suzano, em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), está garantindo a pavimentação de 730 metros da rua Geraldo Miranda, no bairro Chácara Estância Paulista. Os trabalhos começaram há 30 dias com a construção de guias e sarjetas, implantação de drenagem subterrânea, preparação da sub-base e da base, e nesta terça e quarta-feira (28 e 29/07) está sendo aplicado o asfalto.

O prefeito Pedro Ishi acompanhou o andamento da intervenção ao lado dos secretários municipais de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, e de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo. A maior parte dos trabalhos está sendo executada pela Sabesp, com apoio da administração municipal.

A pavimentação da rua Geraldo Miranda integra o conjunto de melhorias viárias que estão sendo promovidas em diferentes regiões do município. No último dia 21, o prefeito autorizou o início das obras em três vias do Jardim Recanto Feliz, uma na Vila Júlia e outra no Parque Mirim, no distrito de Palmeiras.

Com conclusão prevista ainda para este semestre, as intervenções contemplam as ruas Professor Orlando Campos Silva, João Paulo Marcolino e Helena de Campos Silva, no Jardim Recanto Feliz; a travessa Crispim Adelino Cardoso, na Vila Júlia; e a rua Manaus, no Parque Mirim. Ao todo, serão pavimentados aproximadamente 600 metros, com investimento de R$ 672.358.

No início deste mês, em 7 de julho, o chefe do Executivo também esteve com moradores do Parque Alvorada, na região de Palmeiras, para anunciar a pavimentação e a qualificação da malha urbana das ruas Independência, Liberdade e Palácio. O investimento previsto é de R$ 1.894.200,00.

Outra importante frente de trabalho está em andamento no Jardim Amazonas, também em Palmeiras, contemplando as ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição. Com investimento de R$ 2.815.252,48, os serviços incluem a pavimentação de quase 6 mil metros quadrados, a implantação de drenagem pluvial e a construção de 1.650 metros de guias e sarjetas.

Em maio, o prefeito anunciou ainda um pacote de investimentos de R$ 75 milhões destinado à pavimentação e ao recapeamento de vias nas três regiões da cidade.

Essas ações dão continuidade aos investimentos realizados pela administração municipal desde o primeiro ano da atual gestão, incluindo a conclusão do prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen; as intervenções na região do Jardim Colorado e da Vila Urupês; as melhorias em 14 vias da região sul; e os trabalhos executados no Parque Maria Helena.

Claudinei Galo destacou a cooperação entre o município e a Sabesp para viabilizar a melhoria. “A secretaria contribuiu com parte do material utilizado na pavimentação, enquanto a maior parcela da intervenção está sendo executada pela Sabesp. Essa atuação conjunta demonstra o compromisso da administração municipal em buscar parcerias e garantir melhorias importantes para a mobilidade e para a qualidade de vida da população”, afirmou o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana.

Samuel Oliveira ressaltou que os serviços integram uma ampla programação de melhorias viárias. “Suzano conta atualmente com obras de pavimentação e recapeamento sendo realizadas simultaneamente em diferentes bairros. Um asfalto novo e de qualidade proporciona mais segurança, conforto e bem-estar para motoristas, pedestres e moradores”, declarou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos.

Por fim, o prefeito reforçou que os investimentos da administração alcançam diferentes áreas e regiões do município. “Estamos promovendo melhorias em toda a cidade, com obras de pavimentação, equipamentos de lazer, unidades de saúde e novos espaços culturais. Na região de Palmeiras, por exemplo, temos a construção da UBS do Boa Vista e da UPA de Palmeiras, além da recém-entregue Casa de Cultura de Palmeiras II Ari de Jesus Cardoso. São investimentos que transformam os bairros e melhoram diretamente a vida das pessoas”, concluiu Pedro Ishi.