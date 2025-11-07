Colégio Lumbini brilha com 72 alunos aprovados para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática

Os alunos do Colégio Lumbini se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Particulares (OBMEP) Mirim 2025. Ao todo, 72 estudantes foram aprovados para a segunda fase da competição, demonstrando dedicação, esforço e talento, e reforçando o colégio como um ambiente que incentiva a excelência acadêmica e o protagonismo estudantil.



A OBMEP Mirim, desenvolvida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), tem como objetivo estimular o estudo da matemática e desenvolver habilidades essenciais nos alunos. A participação na olimpíada permite fortalecer o raciocínio lógico, fomentar a criatividade e o pensamento crítico, promover a confiança e a motivação, além de preparar os estudantes para desafios futuros em diversas áreas do conhecimento.



Entre os aprovados, estão alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, que mostraram domínio e entusiasmo em cada etapa do processo. O sucesso na OBMEP Mirim reafirma a missão do Colégio Lumbini de incentivar a curiosidade, o aprendizado contínuo e o amor pelo conhecimento, formando estudantes preparados para os desafios do futuro e capazes de transformar o mundo ao seu redor.



As provas da 2ª fase foram realizadas no dia 25 de outubro, e agora os alunos aguardam os resultados oficiais, que serão divulgados no dia 22 de novembro (sábado), quando serão conhecidos os premiados da edição 2025.



Para a diretora do Colégio Lumbini, Célia Ashiuchi, o desempenho dos alunos reflete o comprometimento da escola com a formação integral dos estudantes. “Estamos muito orgulhosos dos nossos 72 alunos que avançaram para a segunda fase da OBMEP Mirim. Cada aprovação demonstra esforço, dedicação e talento, mostrando que estamos formando estudantes preparados para enfrentar desafios, desenvolver o pensamento crítico e transformar o conhecimento em oportunidades para o futuro”, destacou.



Confira a lista completa dos aprovados:

Carolina Arakawa de Oliveira, Giovana Mayumi Romero Teruya, Joaquim Hanneman Fugimoto, Lucas Fernandes Oliveira, Thomas Santos Krug Duo, Isabella Prates de Araujo, Lara Nogara Basilio, Luana Pazini Mendes, Pedro Fernandes do Prado, Gabriel Magioni Nunes, Heloisa Coelho dos Santos, José Pedro Cunha Nogueira, Lucas Teodoro Pretes Costa, Luiz Gustavo Moreira Ornelas, Pedro Henrique Oliveira Andrade, Yasmin Ayumi Fujii Lopes, Alice Carvalho Mendonça, Bernardo Monteiro Palacios de Paula, Gabriel Feitosa de Lima, Lucca Balbino e Silva, Sara Mendes Luz, Thomaz Martins Fernandes, Bernardo Bispo Paz Criado, Clara Yumi Lima Higashi, Giovanna Falcão Cordeiro, Isabela Mari Osako, Manuela Gomes de Paula Reis, Manuella Buke Rodrigues Cardoso, Maria Sofia Ramos Namiuti, Miguel Angelo da Silva Maciel, Gabriel Godoi Maciel Leme, João Victor Silva Amaral, Matheus Gomes Ferreira, Maya Hanada Cortez, Murilo Kol de Alvarenga Ferraris, Valentina Yumi Takeuti, Emily Demezuk Estevão Macedo, Isabella Barbosa Cipriano, Leticia Murakawa Breviglieri, Marcelo Souza Sanches, Mariana Arakawa de Oliveira, Miguel Silva de Oliveira, Pedro Rezende dos Santos, Heitor Marangon Coqueiro, Isabela Vieira de Freitas Alves, Isabella Campos Pereira, Nicolas Andrade Oliari, Pedro Sanches Amorim, Hugo Bandeira dos Santos, Lucas Alves Café, Miguel de Miranda Rezende, Murilo Luiz Benatti Siqueira, Pedro Ashiuchi Toledo, Vinicius Lacerda Alencar, Bernardo Mondroni Tiépolo, Davi Ferreira da Silva, Isadora da Silva Basso, Milena Mendes Luz, Murilo de Lima Fernandes, Sofia Silva e Oliveira, Vitor Alves Olivo, Gabriel Borges, Leticia Magrin Baroni, Livia Costa Santos, Nicolas Santos Grusiecki de Lima, Theo Messias Ribeiro, Davi Kenji Toyohashi Barros, Laura Pazini Mendes, Luann Alves Verneck de Oliveira, Matheus Gonçalves de Oliveira, Sofia Alves Pereira e Theo Kol Alvarenga Ferraris.