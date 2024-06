Colunista do DS, Lordello abre canal no YouTube sobre casos policiais

O especialista em Segurança Pública, colunista do DS e apresentador da RedeTV!, Jorge Lordello, iniciou um canal no YouTube para debruçar casos policiais. Nomeado de “Na Cena do Crime com Jorge Lordello”, o primeiro vídeo foi postado na última quinta-feira (13) às 11 horas.

Os vídeos que serão publicados no canal são de casos policiais que repercutiram nacionalmente ou que Lordello trabalhou como delegado. Os vídeos terão entre 25 e 35 minutos.

O primeiro vídeo tem o título de “Tiroteio no Tribunal – dois Franciscos e um burro”. Lordello explica a história. “O crime aconteceu em 2011. Dois chacareiros moravam no sertão pernambucano e um burro sumiu da chácara de um desses chacareiros. O rapaz estava muito preocupado e ele se encontrou com o vizinho, que era seu desafeto. O Francisco que teve seu burro furtado entrou em uma discussão com seu vizinho, também Francisco. Nessa discussão, um dos Franciscos portava uma arma de fogo e comete um homicídio. Depois de 11 anos houve o julgamento do Francisco acusado de praticar o homicídio e um 2º tiroteio aconteceu dentro do julgamento. Vamos mostrar imagens do tiroteio que teve dentro da sessão do tribunal”, disse.



Lordello explicou de onde vem a ideia de fazer um canal no YouTube para falar sobre casos policiais. “Alguns canais contam histórias policiais e são perfis de jovens, que não são da área jurídica nem policial. Eles fazem uma coisa muito amadora, eu comecei a assistir e me perturbou pela falta de detalhes e por alguns dados equivocados. Iniciei a ideia de ter um canal para contar histórias que eu resolvi, de amigos que eu fiquei sabendo e histórias que marcaram o Brasil”.

Ele diz que é a realização de um sonho. “É um motivo de alegria, é a realização de um sonho. Vou poder compartilhar histórias que só eu sei, detalhes que só eu sei. Aquelas pessoas que gostam de histórias policiais, de crimes perversos e que querem entender a cabeça do criminoso vão poder entender, porque os relatos e os dados são reais. As pessoas vão ter noção do que acontece no mundo da violência”.

Jorge Lordello trabalhou mais de 25 anos como delegado de polícia, é pesquisador criminal há mais de 30 anos, é apresentador dos programas “Operação de Risco” e “Hora de Ação”, ambos na RedeTV!, e tem dez livros publicados no Brasil.