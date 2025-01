Com atendimento 24 horas, Caps AD Vita apresenta crescimento de 33,5% em acolhimentos

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita) registrou um aumento de 33,5% na quantidade média de pessoas atendidas mensalmente em 2024, no comparativo com o ano anterior. O equipamento, que recebia 376 pessoas por mês em 2023, viu esse número saltar para 502 no ano passado. Os dados, divulgados nesta sexta-feira (24/01) pela Secretaria Municipal de Saúde, comprovam a relevância do atendimento, que passou a ser realizado 24 horas por dia há sete meses.

Somente em dezembro, o equipamento recebeu 574 pessoas, resultando em 2.159 atendimentos promovidos. Até junho do ano passado, a procura pelo Caps AD Vita era feita das 7 às 17 horas. No novo horário, o espaço acolhe pessoas em regime de hospitalidade voluntária e garante o cuidado intensivo e sem interrupções em saúde mental para todos que necessitam.

O espaço oferta 240 dias de leito por mês, possuindo oito leitos de hospitalidade noturna por 30 dias. A extensão do horário ocorreu não só para ampliar o período de atendimento, mas também por conta da revitalização proporcionada na unidade, que adequou os serviços prestados para acomodar os leitos voltados para a oferta de cuidados intensivos às pessoas que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e outras drogas, que as impossibilitam de estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. A administração municipal promoveu os reparos necessários no equipamento, como serviços de pintura e aplicação de nova identidade visual, para receber os pacientes com mais conforto no período em que eles estiverem sendo atendidos.

O regime mais intensivo de tratamento é dedicado também ao acolhimento de pessoas com maior vulnerabilidade social. O equipamento recebe pacientes egressos de internação clínica ou psiquiátrica ou por demanda espontânea, fornecendo suporte para os casos de dependência ou uso abusivo, que apresentam prejuízos das relações familiares e de atividades laborais.

A coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Dulce Ramos, avaliou os números e afirmou que o equipamento está cumprindo seu papel. O secretário de Saúde, Diego Ferreira, destacou a relevância do equipamento para os pacientes da cidade. “O espaço realiza um grande trabalho de recuperação para quem o utiliza. Os números apresentados comprovam isso”, afirmou.