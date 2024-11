Com caravana da Coca-Cola, Suzano apresenta programação de atividades de Natal

A Prefeitura de Suzano apresentou nesta terça-feira (12/11) a programação do tradicional acender das luzes de Natal nos espaços públicos da cidade. A grande novidade para este ano será a chegada da caravana da Coca-Cola, que passará pela primeira vez no município e está prevista para chegar em 4 de dezembro (quarta-feira), às 21 horas. Recheada de grandes eventos, a iniciativa tem como principal característica a inauguração da decoração natalina na cidade.

O evento que precede a passagem da caravana e reforça os laços comunitários entre os munícipes será a chegada do Papai Noel, que acontecerá no mesmo dia da chegada dos caminhões iluminados, às 20 horas, na Praça João Pessoa, no centro. Os elementos decorativos do “Natal da Gratidão”, nome dado à edição do acender das luzes deste ano, contarão com iluminação nas árvores, decoração especial, área do Papai Noel e muito mais.

Assim como a Praça João Pessoa e o centro comercial da cidade, alguns outros espaços públicos também receberão iluminação natalina, como a Praça dos Expedicionários, as áreas comerciais das regiões do Cidade Boa Vista e Palmeiras, o Parque Municipal Max Feffer, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura e o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira. Em todos esses locais, a Prefeitura de Suzano instalará figuras decorativas e luminosas. Além disso, uma grande árvore será montada em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), para receber visitantes e celebrar o momento de fraternidade do acender das luzes.

Nos dias 5 e 6 (quinta e sexta-feira), às 20 horas, a Secretária Municipal de Cultura promove o evento “O Sol Nascerá - Auto de Natal”, no Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro). Por sua vez, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) recebe no dia 8 (domingo), às 19 horas, o evento "Parada Natalina - Sonhos de Aurora". Já no dia 13 (sexta-feira) acontece às 18h30 a “Cantata de Natal”, no Teatro Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro).

O Natal também será movimentado no Casarão da Memória (rua Campos Salles, 547 - Centro). Além da decoração, o equipamento receberá no dia 14 (sábado) o "Festival de Natal", promovido pela Secretaria de Cultura e que contará com uma programação recheada de eventos que incluem visitação guiada, venda de presentes especiais, feira de artesanato, gastronomia o dia inteiro, peça de teatro, almoço, música ao vivo, workshop e oficinas.

Já no dia 21 (sábado) será a vez do evento "Natal Solidário", apoiado pelo Fundo Social de Solidariedade. A iniciativa contará com doação de brinquedos às crianças em situação de vulnerabilidade social e será realizada na Arena Suzano, que fica localizada nas dependências do Parque Max Feffer.

A presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, afirmou que a programação natalina deste ano será especial e lembrou que esse será um momento de união da família suzanense. “Nós viveremos um momento incrível de amor e união com todos esses eventos. Temos certeza de que nossa população, mais uma vez, vai comparecer em grande número para o acender das luzes, que é muito especial para nós. Estamos preparando tudo com muito amor e carinho para iluminar nossa cidade e deixá-la mais colorida no Natal, como ela merece. Agradeço a todo o apoio que a ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Suzano tem dado para que nosso Natal seja ainda melhor”, destacou Larissa.