Com caravana da Coca-Cola, Suzano inaugura decoração de Natal

Suzano está oficialmente em clima natalino. As decorações de Natal foram inauguradas na noite desta quarta-feira (4) em um evento na Praça João Pessoa e uma caravana da Coca-Cola, que passou pelas principais ruas centrais da cidade.

Para acompanhar a caravana, a população foi às ruas e lotou as praças Cidade das Flores, dos Expedicionários e João Pessoa, além das ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant.

A caravana da Coca-Cola tinha cinco caminhões, sendo um com um quarteto que tocava violino e violoncelo, um com Papai Noel e Mamãe Noel, um com telão da marca de bebidas e os outros dois com decorações natalinas.

O evento que marcou o “acender das luzes” na Praça João Pessoa contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, da primeira-dama Larissa Ashiuchi, e de diversos secretários e vereadores. Também estiveram na solenidade um Papai Noel e o Mickey e Minnie Mouse.

Ashiuchi definiu como “maravilhosa” a sensação de poder realizar o evento que foi feito na Praça João Pessoa. “É uma sensação maravilhosa de encerrar o ciclo dessa forma. Pela primeira vez a caravana da Coca-Cola. O Natal de Suzano, apesar de toda a dificuldade, conseguimos realizar. É a coroação do mandato, que não é perfeito, mas que deixou uma cidade muito melhor que encontramos”, disse o prefeito.

A primeira-dama Larissa Ashiuchi disse que tem uma sensação de dever cumprido. “É uma sensação de dever cumprido. Muito feliz por esse momento, vendo a população junto com a gente. Cada beijo, abraço, carinho que recebemos faz com que a gente se sinta muito feliz, ainda mais nesse período de Natal, onde conseguimos entregar algo tão mágico para a nossa cidade”.

O prefeito falou sobre o número de pessoas nas ruas para acompanhar o acender das luzes e a caravana da Coca-Cola. “Fico muito feliz, porque estamos presenciando o maior natal da cidade de Suzano em número de público na rua. Estou muito feliz por essa sensação, as famílias aderiram. Mais do que essas obras que entregamos, o que estamos entregando é o orgulho de ser suzanense. Hoje fechamos com chave de ouro. Nunca vi Suzano dessa forma, feliz”, finalizou Ashiuchi.

Emocionada e com os olhos marejados, Larissa aproveitou para agradecer à população suzanense. “Quero agradecer a todos vocês por todos esses anos junto comigo e com o Rodrigo, porque nós pudemos fazer com que a nossa missão seja cumprida na nossa cidade. Temos o carinho muito especial por todos vocês da nossa cidade. Obrigada por tudo, por cada abraço, conselho e conquista que tivemos na nossa cidade”.