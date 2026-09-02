Com dois acidentes em uma semana, cruzamento na Benjamin preocupa

O cruzamento entre as ruas Benjamin Constant e Dona Augusta Aparecida de Carvalho Moraes registrou dois acidentes na última semana, sendo um na noite do dia 26/08 e outro na noite do dia 27/08. Desta forma, o Diário de Suzano foi ao local para saber dos pedestres e comerciantes qual a sensação de segurança do local.



O corretor de imóveis, Sidney Frassato, disse ao DS que é comum ver carros freando bruscamente no local, além de ter presenciado acidentes que quase atingiram a loja onde ele trabalha, que fica na esquina do cruzamento. “Dá medo de um carro bater e parar dentro da loja”, disse.



Já a comerciante Cristiane Shiraishi, disse que a maior preocupação é com os pedestres. “Os carros sobem essa rua correndo. Sempre teve esse problema por aqui”, comentou.



A Prefeitura de Suzano informou que realiza diariamente a revitalização dos sinais de trânsito de toda a cidade, além de oferecer cursos de educação no trânsito para os motoristas, como o “Pit Stop Educativo”.

Paralelamente a esse trabalho, as ações também aprimoraram a sinalização horizontal em 71 vias, com revitalização de 24 lombadas, 70 faixas de pedestre, quatro vagas especiais para pessoas com deficiência e de outras três para pessoas idosas. As instruções da pasta também buscam garantir a travessia correta, no semáforo verde para pedestres e sempre sobre a faixa. “Grande parte dos sinistros de trânsito ocorrem quando algumas das regras e limites são desrespeitados”, disse a Prefeitura.