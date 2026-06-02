Grupo antitabagismo da USF Eduardo Nakamura auxilia pacientes a parar de fumar

A Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Eduardo Nakamura, no bairro Cidade Miguel Badra, concluiu mais uma edição do grupo de combate ao tabagismo para pacientes atendidos pela rede municipal de saúde. Ao todo, 12 das 16 pessoas que concluíram as atividades desenvolvidas ao longo de 12 encontros deixaram o vício do cigarro.

A iniciativa teve como principal objetivo conscientizar os participantes sobre os prejuízos causados pelo fumo e oferecer suporte multiprofissional para quem desejava abandonar o vício. Durante os encontros, os pacientes receberam orientações sobre dependência química, emocional e comportamental relacionada à nicotina, além de acompanhamento especializado para auxiliar no processo de cessação do tabagismo.

As atividades foram conduzidas por psicólogos, médicos, nutricionistas e Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), que abordaram diferentes aspectos ligados ao consumo do tabaco e às mudanças necessárias para uma vida mais saudável. Foram promovidas palestras, rodas de conversa e dinâmicas educativas no decorrer dos encontros.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, parabenizou os pacientes que seguiram até o último encontro, que ocorreu na quarta-feira passada (27/05), e enalteceu a equipe responsável pela ação. “O tabagismo é uma questão de saúde pública e ações como essa mostram como é importante realizar o acompanhamento multiprofissional no processo de abandono do cigarro. Iniciamos o grupo com 33 participantes e 12 dos 16 que concluíram as atividades conseguiram parar de fumar. Cada paciente possui uma trajetória diferente e precisa de apoio, orientação e acolhimento para superar a dependência. Fico muito feliz com os resultados alcançados e, principalmente, com a transformação na vida dessas pessoas”, afirmou.

Entre os temas trabalhados estiveram o entendimento sobre o tabagismo e seus impactos, o funcionamento da dependência da nicotina e a forma como o cigarro age no cérebro. Os pacientes também receberam informações sobre os malefícios do tabaco para diversos órgãos do corpo, incluindo coração, pulmões e sistema circulatório.

Outro ponto importante debatido foi a diferença entre dependência física, emocional e o hábito associado ao cigarro. Os participantes também foram orientados sobre os benefícios obtidos após parar de fumar, como a melhora da respiração, da circulação sanguínea e da saúde cardiovascular, além do aumento da disposição física e da qualidade de vida. Impactos positivos relacionados à autoestima, ao convívio familiar e à proteção de crianças e familiares contra os efeitos do fumo passivo, da mesma forma, fizeram parte das discussões.

“Quando conseguimos auxiliar uma pessoa a abandonar o cigarro, estamos contribuindo diretamente para a melhoria da saúde, da autoestima e da convivência familiar dela. Esse trabalho desenvolvido pelas equipes mostra a força da atenção básica e o quanto o acompanhamento humanizado faz diferença na vida da população”, concluiu Harada.