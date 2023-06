Comerciantes cobram melhorias nas condições da Estrada da Pedreira

Comerciantes que estão localizados na Estrada da Pedreira, em Mogi das Cruzes, reclamaram de diversas condições da via. Iluminação, segurança, roçada do mato, falta de acostamento, melhores lombadas e o corte dos eucaliptos são as reivindicações pedidas.

A Estrada da Pedreira é a via que liga Suzano e Mogi à Rodovia Mogi-Dutra.

Para Marcos Eliel, conhecido como Marcos do Gás, afirmou que a via teve uma melhora após ajuda dos condomínios que ficam nas redondezas ajudaram. “Agora está parecendo Big Brother. Os condomínios se juntaram e colocaram câmera na extensão inteira. Melhorou, mas ainda é perigoso. Deu 18 horas está tudo fechado pelo perigo”.

Na visão dele, é necessária uma ampliação da pista, para que seja feito um acostamento.

“Não tem calçada, não tem acostamento. O pessoal que mora aqui vai ao mercado a pé e não tem nada. Precisava de um acostamento, melhoraria bastante”.

Diego Pereira afirmou que agora a iluminação está boa. Ele abordou e pediu melhorias na segurança.

“Deu uma melhorada porque o condomínio ajudou colocando um segurança rondando. A segurança pública não fez muito por nós não. Colocar uma base da GCM por aqui seria ótimo”.

Gerson Ribeiro da Silva, conhecido como Mezenga Brasil, reclamou da atual situação das lombadas na via. “Precisa aumentar mais as lombadas , fazer mais para cima para respeitarem a lombada”.

Mezenga falou, também, sobre o tamanho dos eucaliptos que estão no local e contou uma história que já aconteceu no local. “Precisa cortar essas árvores. Esses dias caiu um eucalipto em cima de uma carreta. Ficou interditado das 9 horas até a meia-noite. Precisou desviar o trânsito”.

Prefeitura

Em resposta, a Prefeitura de Mogi afirmou que houve a instalação de 40 novos pontos de instalação, no fim do ano passado, em LED. Além disso, outros pontos foram modernizados, trocando a iluminação de vapor de sódio por LED.

Sobre a roçada do mato, foi informado que a última vez que o trabalho foi realizado foi em janeiro. A administração revelou que a próxima ação na área está prevista para a primeira quinzena de julho.

Abordando o assunto segurança, a Prefeitura disse que “o trabalho de segurança pública é de responsabilidade primária do Governo do Estado, por meio da Polícia Militar e da Polícia Civil, e a Prefeitura trabalha de forma complementar com estes órgãos, por meio de ações de patrulhamento da Guarda Municipal e do investimento em estruturas de tecnologia e inteligência”.

A Prefeitura afirmou, ainda, que o local recebe rondas da Guarda Municipal em conjunto com a Polícia Militar. Também foi feita a ampliação das ações da Ronda Escolar.

A administração reforça que a população pode acionar as forças de segurança em casos de ocorrência. “Nas situações de emergência, devem entrar em contato com os telefones 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Municipal), que funcionam 24 horas por dia. Já os casos ocorridos devem ser registrados junto à Polícia Civil para investigação”.

Por parte das lombadas, a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que as alturas são de oito a dez centímetros, de acordo com a legislação federal.

Porém, uma vistoria será feita ainda nesta semana para a verificação da situação atual das lombadas.