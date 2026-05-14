'Rock no Parque' recebe quatro bandas no Max Feffer neste domingo

O Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, localizado no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), recebe mais uma edição do “Rock no Parque” neste domingo (14/05). Iniciativa da Secretaria de Cultura de Suzano, o evento é gratuito e terá início às 13 horas.

Quem abre a tarde é a banda “Envene”, com repertório autoral que busca mergulhar em temas profundos, intensos e pessoais compostos pela perspectiva feminina da vocalista. O trio traz influências do hardcore melódico, post-hardcore e metalcore. Na sequência, sobe ao palco é a “Deftones Tribute Brazil”, que presta homenagem à banda californiana, performando seus maiores sucessos desde 1999.

Em seguida, a banda “DAOS - System of a Down Cover”, com 20 anos de história por todo o Brasil, traz os números mais marcantes do grupo para o palco. Encerrando a tarde, a banda “Soldiers Linkin Park Tributo Brasil” entrega uma performance fiel à energia da banda original, homenageando seus maiores sucessos.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, o evento já faz parte da agenda dos fãs do estilo musical no município. “O ‘Rock no Parque’ reúne gente com afinidade, músicos de qualidade e mantém a cena cultural da cidade viva e em movimento. Proporcionamos um ambiente onde as pessoas conseguem ter esse contato mais próximo com a música e uns com os outros”, afirmou.