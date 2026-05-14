OAB Itaquá conclui curso de Recursos Trabalhistas com mais de 100 participantes

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba), em parceria com a Escola Superior da Advocacia (ESA), concluiu com sucesso o curso “Recursos Trabalhistas: Teoria e Prática”, ministrado pelo desembargador e vice-presidente administrativo da 2ª Região do Tribunal Regional do Trabalho, Dr. Antero Arantes Martins. Realizada nos dias 4, 6, 11 e 13 de maio, a capacitação reuniu mais de cem advogados e estudantes de Direito na sede da subseção, consolidando-se como mais uma importante iniciativa voltada à qualificação profissional da advocacia regional.

Ao longo dos quatro encontros, os participantes tiveram acesso a conteúdos técnicos e práticos relacionados à atuação nos tribunais trabalhistas, aprofundando conhecimentos sobre recursos e estratégias jurídicas aplicadas ao cotidiano da advocacia. O curso proporcionou momentos de atualização profissional, troca de experiências e debates sobre os desafios contemporâneos da prática trabalhista.

O professor Dr. Antero Arantes Martins, referência nacional na área, conduziu as aulas unindo rigor técnico e aplicação prática. Mestre em Direito do Trabalho pela PUC-SP e pós-graduado pela Universidade de Lisboa, o desembargador compartilhou sua experiência e conhecimento com os participantes, contribuindo diretamente para o fortalecimento da atuação profissional dos presentes.

A realização foi da Comissão ESA, sob coordenação da Dra. Cleópatra Lins Guedes Martins, responsável pela promoção de cursos e ações voltadas ao desenvolvimento contínuo da advocacia. A iniciativa reforçou o compromisso da subseção em oferecer oportunidades de capacitação e aperfeiçoamento técnico aos profissionais da área jurídica.

De acordo com a presidente da subseção, Dra. Matilde Gomes, o resultado positivo do curso demonstra a importância de iniciativas voltadas ao aprimoramento constante da advocacia. “A qualificação profissional é essencial para fortalecer a atuação jurídica e acompanhar as transformações do cenário trabalhista. Ficamos muito felizes com a participação expressiva dos colegas e com o sucesso de mais essa importante ação promovida pela OAB Itaquaquecetuba”, destacou.