Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 14 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Polo de Empregabilidade Inclusiva de Suzano encaminha 69 pessoas para entrevistas 

Programa realizado em parceria com o governo do Estado oferece orientação profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência

14 maio 2026 - 18h07Por da Reportagem Local
Programa realizado em parceria com o governo do Estado oferece orientação profissional Programa realizado em parceria com o governo do Estado oferece orientação profissional - (Foto: Maurício Sordilli/Secop Suzano)

O Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) já encaminhou 69 pessoas para entrevistas de emprego desde setembro do ano passado, quando teve início a parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado de São Paulo.. Na 9ª edição da iniciativa, realizada nesta quinta-feira (14/05), no Centro Unificado de Serviços (Centrus), no Jardim Paulista, mais nove pessoas receberam atendimento.

O PEI tem como objetivo orientar e auxiliar pessoas com deficiência (PCDs) na inserção no mercado de trabalho. A atividade é desenvolvida em parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Durante a ação, os participantes receberam atendimento da equipe técnica, com orientações sobre perfil profissional, qualificação e encaminhamento para vagas compatíveis com suas habilidades e experiências.

O secretário Mauro Vaz destacou os resultados alcançados e a importância da iniciativa para ampliar o acesso ao emprego. “Esse resultado é muito positivo, porque demonstra que estamos contribuindo de forma efetiva para aproximar as pessoas com deficiência das oportunidades de trabalho. Todos os participantes atendidos são encaminhados para entrevistas, o que reforça a importância do programa”, afirmou.

A próxima edição do PEI será realizada em 11 de junho, também no Centrus. Empresas interessadas em integrar a rede de inclusão podem se cadastrar por meio do link bit.ly/PEIempresas, fortalecendo a conexão entre oportunidades e potenciais talentos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

'Rock no Parque' recebe quatro bandas no Max Feffer neste domingo
Cidades

'Rock no Parque' recebe quatro bandas no Max Feffer neste domingo

OAB Itaquá conclui curso de Recursos Trabalhistas com mais de 100 participantes
Cidades

OAB Itaquá conclui curso de Recursos Trabalhistas com mais de 100 participantes

Defesa Civil sedia novo encontro do Plano de Auxílio Mútuo do Alto Tietê
Cidades

Defesa Civil sedia novo encontro do Plano de Auxílio Mútuo do Alto Tietê

Suzano amplia discussão sobre 'Cidade Saudável' com ações sustentáveis e de cuidado com a infância
Cidades

Suzano amplia discussão sobre 'Cidade Saudável' com ações sustentáveis e de cuidado com a infância

Casa da Mulher de Ferraz promove evento especial com palestra sobre os desafios da maternidade
Cidades

Casa da Mulher de Ferraz promove evento especial com palestra sobre os desafios da maternidade

Teatro de Fantoche orienta mais de 500 alunos da rede municipal sobre segurança no trânsito
Cidades

Teatro de Fantoche orienta mais de 500 alunos da rede municipal sobre segurança no trânsito