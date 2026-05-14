Polo de Empregabilidade Inclusiva de Suzano encaminha 69 pessoas para entrevistas 

O Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) já encaminhou 69 pessoas para entrevistas de emprego desde setembro do ano passado, quando teve início a parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado de São Paulo.. Na 9ª edição da iniciativa, realizada nesta quinta-feira (14/05), no Centro Unificado de Serviços (Centrus), no Jardim Paulista, mais nove pessoas receberam atendimento.

O PEI tem como objetivo orientar e auxiliar pessoas com deficiência (PCDs) na inserção no mercado de trabalho. A atividade é desenvolvida em parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Durante a ação, os participantes receberam atendimento da equipe técnica, com orientações sobre perfil profissional, qualificação e encaminhamento para vagas compatíveis com suas habilidades e experiências.

O secretário Mauro Vaz destacou os resultados alcançados e a importância da iniciativa para ampliar o acesso ao emprego. “Esse resultado é muito positivo, porque demonstra que estamos contribuindo de forma efetiva para aproximar as pessoas com deficiência das oportunidades de trabalho. Todos os participantes atendidos são encaminhados para entrevistas, o que reforça a importância do programa”, afirmou.

A próxima edição do PEI será realizada em 11 de junho, também no Centrus. Empresas interessadas em integrar a rede de inclusão podem se cadastrar por meio do link bit.ly/PEIempresas, fortalecendo a conexão entre oportunidades e potenciais talentos.