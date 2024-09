Comércio prepara carta de compromisso com pedidos aos candidatos a prefeito

Os setores da indústria e do comércio preparam uma Carta de Compromissos para candidatos a prefeito do Alto Tietê. O objetivo é que os candidatos assumam compromissos em apoiar interesses dos setores durante o mandato.

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (Ace) informou que a carta deve ser encaminhada nas próximas semanas aos postulantes à Prefeiturado município.

Segundo a entidade, o objetivo central será reforçar aimportância da evolução do empresariado na cidade, destacando o incentivo à geração de renda, a descentralização dos comércios e a evolução do setor nas áreas afastadas do Centro.

Os tópicos e as diretrizes que serão abordadas na carta estão em fase de “estudo e discussão interna para que todos os setores sejamcontemplados”, ressaltou a entidade suzanense. Em Suzano, os postulantes aocargo são: Caian Zambotto (PSOL), Gerice Lione (Podemos), Pedro Ishi (PL), Sergio do Povo (Mobiliza) e Walmir Pinto (PV).

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo do Alto Tietê(Ciesp) também informou que elabora a carta com as reivindicações aoscandidatos da região.

Sem fornecer detalhes, o Ciesp adiantou que o material será focado nas políticas de desenvolvimento industrial. A região terá mais de 40 candidatos disputando o cargo.

Eleições

O pleito será realizado no dia 6 de outubro (domingo). Em caso de segundo turno, os eleitores voltarão às urnas no dia 27 de outubro, também em um domingo.