Comércios de Suzano abrirão normalmente no domingo de votação

Suzanenses que precisam ou desejam sair às compras poderão ficar tranquilos este domingo, dia da votação do primeiro turno das eleições 2018. Isto porque, os comércios que abrem aos fins de semana irão funcionar normalmente. É o caso de farmácias, supermercados, feiras livres e, inclusive, o principal centro de compras da cidade, o Suzano Shopping.

Suzano tem 3.700 comércios formais e 4.069 postos de serviços (restaurantes, farmácias e etc) instalados em toda a cidade. Àqueles empreendimentos que habitualmente abrem aos fins de semana não terão nenhuma mudança.

Os comércios do Centro da cidade vão abrir de manhã e fechar à tarde. A Rua General Francisco Glicério é a via com o maior número de empreendimentos. E uma grande parcela das lojas vai funcionar normalmente.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), em épocas de eleição, uma norma acordada em assembléia determina que o empregado trabalhe 6 horas no dia. E que, em caso do colégio eleitoral ser longe, a empresa necessita fazer estudo para viabilizar o revezamento de turnos.

MOVIMENTO AMENO

Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Suzano, Fernando Fernandes, a expectativa dos comerciantes é que o movimento seja ameno. Segundo ele, o ramo alimentício não deve sentir este efeito. “Por causa até das eleições, é possível que o movimento em restaurantes não seja afetado, principalmente porque é domingo. Mas, em questão das lojas, a gente acredita que poucas pessoas irão às compras”.