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Jornal Diário de Suzano - 14/05/2026
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Cidades

Defesa Civil sedia novo encontro do Plano de Auxílio Mútuo do Alto Tietê

Reunião contou com a participação de representantes de prefeituras da região e de empresas integrantes do colegiado para discutir ações conjuntas e troca de informações técnicas

14 maio 2026 - 17h41Por De Suzano
Reunião discutiu ações conjuntas e troca de informações técnicasReunião discutiu ações conjuntas e troca de informações técnicas - (Foto: Divulgação/Secop Suzano )

A sede da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, localizada no Jardim Lincoln, recebeu, na manhã da última terça-feira (12/05), uma nova reunião do Plano de Auxílio Mútuo (PAM) do Alto Tietê.

O encontro, coordenado pelo diretor da Defesa Civil de Suzano, Tony Wenzler, reuniu representantes de 13 entidades, entre elas dez empresas conveniadas ao colegiado, além das Defesas Civis de Mogi das Cruzes, Poá e Itaquaquecetuba. O assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, Marcelo Miyasaki, também participou do encontro.

O PAM tem como principal objetivo fortalecer a atuação integrada em situações de emergência, garantindo apoio técnico e operacional em ocorrências como incêndios, vazamentos de produtos químicos e eventos relacionados a alagamentos.

Durante a reunião, também foram debatidos temas ligados à administração do grupo, alinhamento de ações conjuntas e intercâmbio de informações técnicas entre os participantes, contribuindo para o aprimoramento dos protocolos de atendimento e resposta na região.

O diretor destacou a importância de o município sediar mais um encontro do colegiado e ressaltou a relevância do PAM para o fortalecimento das forças de segurança regionais. “Suzano sediar mais uma reunião do PAM demonstra o compromisso da cidade com o fortalecimento das ações integradas e com a realização de novos treinamentos na região. Além disso, contar com um colegiado que atua desde 1993 contribui diretamente para ampliar a integração e a eficiência das forças de segurança dos municípios”, afirmou o diretor.

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