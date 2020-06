Comércios do Alto Tietê podem ter novo horário de funcionamento

Com a expectativa da reabertura do comércio na cidade, após o possível relaxamento da quarentena imposta pelo governo estadual no combate ao novo coronavírus, associações comerciais da região começam a se mobilizar com propostas de abertura gradual das lojas.

É o caso do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), que encaminhou para as prefeituras do Alto Tietê, sugestões para o retorno das atividades no comércio.

Para Valterli Martinez, presidente da associação, houve estudos para a reabertura gradual das lojas, afim de que os lojistas não saiam prejudicados com o retorno das atividades.

“Devido a última tentativa de reabertura das lojas em cidades do interior paulista, verificamos uma grande aglomeração de pessoas nesses comércios, o que não é recomendado nessa época de quarentena. Então reavaliamos a nossa situação na região para encontrar uma forma de reabertura sem que haja tumultos e prejuízos ao lojista”, explica Valterli.

Desde o dia primeiro, a quarentena imposta pelo governo estadual foi ampliada até pelo menos o dia 15 de junho, com o relaxamento do isolamento em algumas regiões seguindo critérios técnicos.

O Alto Tietê, assim como toda região metropolitana de São Paulo, ainda está na primeira fase, onde não há a possibilidade de reabertura de atividades não essenciais do comércio.

A expectativa dos lojistas da região é de que após o dia 15, seja liberado a volta das atividades não essenciais do comércio. Segundo Valterli, os estudos realizados para o possível retorno incluem a mudança do horário de atendimento destes locais.

“Realizamos reuniões com prefeituras e associações da região para ponderar o estudo sobre a diminuição do expediente das lojas, algo que será necessário nesse primeiro momento para a reabertura. Também iremos ouvir os comerciantes sobre a redução do horário , para que possamos chegar em um acordo”, explica.

Outra medida adotada pelo Sincomércio será da aplicação de um curso gratuito para os comerciários da região para o atendimento seguro de seus clientes.

“ Já entramos em contato com as prefeituras de Mogi das Cruzes e Suzano, para aplicarmos esse treinamento aos lojistas. O curso consiste em aplicar medidas de proteção aos clientes e comerciantes para que o retorno das atividades seja seguro, com todas as medidas de higienes possam ser tomadas”, finaliza.