Comissão Eleitoral conscientiza e acompanha pleito municipal

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano tem uma comissão formada pelos advogados visando conscientizar eleitores e candidatos durante o ano eleitoral. A comissão será presidida pelo advogado José Roberto Moreira de Azevedo Junior.

“Os trabalhos consistem na conscientização de votar e ser votado, se iniciando sempre às vésperas dos pleitos eleitorais, buscando não só a consciência do eleitor, mas do próprio candidato quanto ao compromisso de suas propostas e das regras eleitorais que devem ser observadas em sua respectiva campanha”, explica a OAB.



O trabalho da comissão será promover eventos e oportunizar aos eleitores e candidatos o conhecimento sobre as regras eleitorais. Isso deve acontecer por meio de seminários, palestras e podcasts, que serão realizados pelos membros da comissão abordando sempre a importância do voto consciente e a sua repercussão.



A comissão é composta, de maneira voluntária, por advogados que atuam no ramo do direito eleitoral e estão inscritos na OAB de Suzano, além de membros colaboradores que auxiliam tecnicamente na interpretação, estudos e aperfeiçoamento do ordenamento eleitoral.



Além disso, os participantes da comissão trabalham, em período constante, de forma dativa, em colaboração à Justiça Eleitoral de Suzano, em feitos processuais eleitorais, garantindo o exercício do contraditório e ampla defesa a todos os demandados.



A OAB de Suzano está localizada na Rua Baruel, 715, na Vila Costa. O funcionamento é das 8 às 18 horas de segunda a sexta-feira.