'Comunidade do Conto' abre 50 vagas para debater as obras de Lima Barreto

A Secretaria Municipal de Cultura receberá mais uma edição do projeto “Comunidade do Conto” no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), que ofertará 50 vagas para interessados em discutir as obras do escritor Lima Barreto. As inscrições podem ser feitas por meio do link l1nk.dev/rD6Ff e os encontros serão realizados nos dias 26 de março e 25 de abril, sempre às 19 horas. A atividade é organizada pela Associação Cultural Literatura no Brasil (ACLB) e conta com o apoio da Prefeitura de Suzano. Os debates serão conduzidos pelo escritor suzanense Ademiro Alves, o Sacolinha, que coordena o projeto.

A iniciativa, como de costume, prevê diferentes atividades para cada um dos encontros. No primeiro dia, serão tratados os temas explorados nos livros de Lima Barreto, como a negritude e a saúde mental, incluindo abordagens sobre o estilo de escrita, referências aos elementos textuais e conceitos das estratégias linguísticas. Para a segunda reunião, será proposto um desafio aos participantes, que deverão levar um conto relacionado aos assuntos debatidos em março. Os dez primeiros que chegarem mais cedo ao último encontro poderão ler suas produções, ao passo que todos os contos receberão comentários e sugestões de melhorias.

Além dessa participação, os fãs do escritor poderão ver seus contos publicados em um livro, que deverá ser lançado no fim do ano pela ACLB. Essa é uma novidade relacionada ao projeto, que completa 14 anos em Suzano. Ainda estão previstos, para os próximos meses, outras edições da “Comunidade do Conto”, para análise dos trabalhos dos escritores Carolina Maria de Jesus e Abdias do Nascimento, entre outros, com elaboração de contos referentes a esses autores. Assim como o evento de março e abril, as melhores produções serão selecionadas nas edições que serão realizadas em 2024.

A “Comunidade do Conto” surgiu em 2010, baseada no Clube do Conto da Paraíba, organizado pela escritora Maria Valéria Rezende. Ela reunia amantes da literatura, aos sábados, para ler os seus contos e ouvir comentários dos colegas participantes, com o intuito de melhorar os seus textos. Esse modelo foi implantado em Suzano, mas em vez da reunião semanal, o município passou a organizar um encontro por mês.

O coordenador do projeto destaca a importância da proposta para o incentivo à literatura. “A iniciativa valoriza a história e a produção de grandes autores do nosso país e proporciona troca de experiências entre os novos escritores. Debatemos ideias, temas relevantes e estilos de escrita com o intuito de aprimorar a formação de cada um, não só com relação a criatividade como também no que se refere ao acabamento dos textos”, ressaltou Sacolinha.

A secretária Márcia Belarmino afirmou que os conceitos literários perpassam por todas as outras manifestações artísticas. “Este tipo de formação é fundamental para o desenvolvimento de todas as linguagens que são desenvolvidas na atividade cultural. A ‘Comunidade do Conto’ proporciona uma grande oportunidade para que os munícipes possam aprender, mostrar seus trabalhos e compartilhar o conhecimento com outros colegas. Os participantes terão mais uma grande experiência no Moriconi”, avaliou a titular da pasta.