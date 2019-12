Concessionária de energia alerta para sobrecarga por causa de enfeites natalinos

Com a chegada do período natalino, cresce o consumo de energia por conta do uso de enfeites na região. Por isso, é importante que os responsáveis por grandes instalações consultem a EDP São Paulo, a fim de solicitar uma ligação provisória.

São considerados enfeites de grandes proporções aqueles instalados em praças e empreendimentos, por exemplo. O responsável deve fazer o contato com a fornecedora declarando a carga dos equipamentos para análise da necessidade de adequação da rede elétrica que abastece o local.

O sistema elétrico da EDP está dimensionado e preparado para o atendimento das cargas dos municípios da área de concessão. Segundo a fornecedora, isso acontece durante todo o período do ano.

Para as residências e comércios, a EDP recomenda que as pessoas se atentem à quantidade, tempo de uso e potência das lâmpadas e equipamentos dos enfeites. Isso é importante para que não haja aumento expressivo na conta de energia.

Além disso, na hora da compra, são indicados aparelhos com selo do Inmetro, que atestam a segurança e qualidade do produto.

As últimas semanas de 2018 foram marcadas por quedas de energia na região central de Suzano.

Conforme o DS informou na época, a própria concessionária EDP São Paulo acusou as instalações de enfeites natalinos pelo problema, uma vez que a decoração teria sobrecarregado o sistema. A empresa afirmou, ainda, que deveria ser informada sobre instalação de grandes cargas de energia em enfeites elétricos provisórios.

Os comerciantes da cidade culpam mais as chuvas do período natalino do que os enfeites pelas quedas de energia. A balconista de uma lanchonete na região central de Suzano, Gabriela Monteiro, 19, teme que as quedas prejudiquem o comércio. "A gente trabalha com perecível, então é um problema. Esperamos poucas quedas dessa vez", diz.