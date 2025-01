Concessionária mantém Operação Encosta Segura na Mogi-Bertioga

A Concessionária Novo Litoral (CNL) dará continuidade à Operação Encosta Segura nesta sexta-feira (10) na Rodovia Mogi-Bertioga, no quilômetro 82, altura de Biritiba Mirim.

O local passou por uma interdição na quarta-feira (8) por conta de um deslizamento de terra. No dia seguinte, a via foi liberada no sistema 'Pare e Siga', como informou o DS.

A empresa responsável pela administração da Mogi-Bertioga informou que será dada continuidade à limpeza do talude, com todo o aparato operacional, como maquinário, recursos de sinalização e inspeção de tráfego. A mobilização também terá o aopio de alpinista, projetista e técnicos, que efetuarão o acompanhamento das ações de perto.

O trafego no local segue livre, com apenas a faixa à direita interditada preventivamente. Durante a remoção das rochas e instalação de barreiras, a rodovia poderá ter o bloqueio em intervalos de 30 a 40 minutos para o desmonte dos fragmentos rochosos e a retirada dos sedimentos.

A via segue sinalizada para a orientação do motorista. A CNL reforçou a importância de respeitar os limites de velocidade.