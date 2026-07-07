Procon terá unidade móvel durante evento no Max Feffer nesta quinta

O Procon de Suzano disponibilizará uma unidade móvel durante a 17ª edição da Festa das Águas, que será promovida pela Igreja Cristã Mundial nesta quinta-feira (09/07), no Parque Municipal Max Feffer. Os atendimentos ocorrerão das 9 às 16 horas, com abertura de reclamações, orientações sobre os direitos do consumidor e encaminhamentos para outros órgãos públicos.

A ação integra a proposta da Prefeitura de Suzano de levar os serviços para mais perto da população, especialmente durante eventos. A equipe estará preparada para realizar atendimentos completos e orientar os consumidores sobre os procedimentos necessários para formalização de demandas, inclusive nos casos em que seja preciso reunir documentação complementar.

“Quando levamos o Procon até os bairros e eventos da cidade, conseguimos alcançar pessoas que talvez não tivessem condições ou tempo de ir até a nossa sede. Essa aproximação é essencial para fortalecer o conhecimento e o exercício dos direitos do consumidor”, afirmou a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice.