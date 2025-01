Condemat+ e Senac Guarulhos abrem 2ª turma do curso Técnico em Guia de Turismo

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) renovaram a parceria e irão oferecer o segundo curso gratuito de Guia Técnico de Turismo. Ao todo são 28 vagas, preenchidas pelos municípios que integram o consórcio, e as aulas começam no dia 27 de janeiro, com término previsto para 1º de dezembro.

O curso é presencial, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, com carga horária total de 800 horas. O local das aulas é o Pipa Hub, em Mogi das Cruzes. O objetivo da parceria é formar técnicos no setor do turismo para conseguir atender a uma demanda da economia regional. Na região do CONDEMAT+ há uma cidade estância turística e outros sete Municípios de Interesse Turístico (MITs).

Essa é a segunda edição do curso. O primeiro teve sua formatura em outubro do ano passado. Na ocasião, a turma contou com a parte teórica e com visitas técnicas nas cidades de Salesópolis, Mogi das Cruzes, Santos – no litoral paulista, Paraty, no Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, no Paraná.

O presidente do Condemat+ e prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, afirma que ao oferecer uma formação técnica gratuita, as cidades contribuem com apoio ao setor e fortalecimento do segmento na região.

“A região do CONDEMAT+ possui uma grande diversidade econômica e, sem dúvida, o turismo está presente. Temos cidades que já são rotas de visitação, mas que podem explorar ainda mais seus roteiros e atrativos. Por outro lado, é preciso ter mão-de-obra especializada para atender a essa demanda”, pontuou.

O curso é 100% gratuito e os alunos precisam atender critérios para a concessão da bolsa de estudos pelo Senac, como idade mínima de 17 anos, ter concluído ou estar cursando o segundo ano do Ensino Médio e renda familiar per capita de até dois salários mínimos.

“Com a renovação dessa parceria com o Condemat+, o Senac espera ampliar ainda mais as contribuições para o turismo no Alto Tietê. Reconhecida por seu vasto potencial turístico, a região conta com uma rica diversidade de atrativos naturais, históricos e culturais que podem ser melhor aproveitados. A área de Turismo está contemplada no plano estratégico do Senac como uma das prioridades para os próximos anos, considerando a relevância do setor, seu impacto na economia e as oportunidades ainda pouco exploradas. Nossa missão é educar para o trabalho de forma inovadora e inclusiva, em atividades do comércio de bens serviços e turismo”, ressalta Fabiana Martins Vilela, gerente do Senac Guarulhos.

Guia de Turismo

O profissional que atua com guia de turismo fica responsável pela recepção, condução, orientação e assistência de pessoas ou grupos durante traslados, passeios, visitas e viagens em âmbito local, regional e nacional. É o guia que se apropria de informações sobre aspectos socioculturais, históricos, ambientais e geográficos e os transmite para os turistas para uma imersão sobre aquela localidade. Também organiza roteiros de visitas e itinerários turísticos, de acordo com as necessidades do visitante. Pode trabalhar de forma autônoma, para empresas privadas ou organizações governamentais. No Alto Tietê, há rotas turísticas consolidadas e atrativos diversos que atraem turistas do Estado e que precisam ser potencializados.