Conseg Boa Vista reivindica a ampliação do 2º DP de Suzano

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do bairro Boa Vista em Suzano, presidido por Ebert Vicente, o Bola, começou os trabalhos do ano reivindicando a ampliação do 2º Distrito Policial (DP) - localizado na Av. Francisco Marengo - ao delegado seccional de Mogi das Cruzes, Jair Barbosa Ortiz.

Além desse pedido, foi solicitada também a implantação de uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para o lado norte da cidade, tendo em vista o alto índice de violência contra a mulher naquela região.

A reunião com o delegado aconteceu na última quinta-feira (10) e contou também com a presença do 1º secretário do Conseg, Carlos Martins.

"Nessa reunião levamos as principais demandas da região. O pedido de ampliação do 2º DP é para que ele funcione 24 horas. Ficou acertado com o delegado a ampliação e agora vamos marcar uma reunião com o prefeito de Suzano para que ela faça a doação do terreno para o Estado", explica Bola.

Os valores e o tempo de obras será discutido na próxima reunião, que acontecerá no dia 29/01 às 19 horas no Clube Agrícola do Boa Vista, que deverá contar com a presença do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR).

Outro pedido feito à seccional foi a implantação de uma DDM no lado norte de Suzano. De acordo com Bola, o delegado Ortiz irá levar o pedido a uma reunião com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

"O delegado vai levar as principais demandas de segurança da região, então pedimos para que ele solicitasse ao governador uma DDM para esse lado (norte). Além disso, o horário de atendimento do local será citado, porque a DDM de Suzano não funciona aos fins de semana, o que dificulta os atendimentos as mulheres", explica.