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Jornal Diário de Suzano - 17/07/2026
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Cidades

'Suzano Mais Emprego' divulga 661 vagas disponíveis nesta semana

Maior parte das oportunidades é destinada a candidatos com ensino médio, mas há opções para ensino fundamental, técnico e superior

17 julho 2026 - 17h18Por de Suzano
Nova relação tem 661 vagas disponíveis em empresas parceiras do municípioNova relação tem 661 vagas disponíveis em empresas parceiras do município - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego divulgou uma nova relação com 661 vagas disponíveis em empresas parceiras do município. As oportunidades, que podem ser acessadas por meio do programa “Suzano Mais Emprego”, contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, com maior concentração de cargos voltados a candidatos com ensino médio.

Do total de vagas anunciadas, 388 são destinadas a trabalhadores com ensino médio, enquanto outras 184 exigem ensino fundamental. A lista também conta com 40 oportunidades sem exigência de escolaridade, 29 para candidatos com ensino superior e 20 para nível técnico.

Entre os cargos com maior número de oportunidades, o destaque é para vendedor, com 126 vagas disponíveis. Na sequência, aparece a função de ajudante geral, com 63 vagas distribuídas entre os níveis médio e fundamental. Também há grande oferta para operador de tráfego, com 40 vagas para candidatos com ensino médio, e auxiliar de produção, com 34 oportunidades para diferentes níveis de escolaridade.

A relação ainda conta com 30 vagas para operador de telecobrança, com exigência de ensino médio, e outras 30 para costureira de máquina reta, sem pedido mínimo de escolaridade. Também aparecem entre os cargos com maior oferta as funções de costureira, com 26 vagas; auxiliar de estoque, com 22; e fiscal de prevenção de perdas, com 20 oportunidades.

Para quem tem ensino superior, há vagas para funções como supervisor comercial, gerente comercial, engenheiro civil, coordenador administrativo, comprador, analista de marketing, desenhista técnico de engenharia civil, auxiliar de almoxarifado, inspetor de qualidade material, operador de máquinas, controller e assistente administrativo.

As vagas são divulgadas pela plataforma www.suzanomaisemprego.com.br, na qual os interessados podem consultar os requisitos de cada função e realizar a candidatura. O serviço também garante o encaminhamento dos candidatos para entrevistas, ampliando as chances de recolocação profissional.

Para obter mais informações sobre o programa, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2008 ou comparecer ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. O atendimento presencial e telefônico é voltado ao esclarecimento de dúvidas, já que os cadastros e candidaturas devem ser feitos exclusivamente pelo site.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou que a atualização das vagas reforça o papel do programa na aproximação entre trabalhadores e empresas. “O ‘Suzano Mais Emprego’ é uma ferramenta importante para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho e também para as empresas que precisam contratar. Por isso, é fundamental que os candidatos acompanhem a plataforma, verifiquem os requisitos das vagas e mantenham seus dados atualizados, aumentando as chances de encaminhamento e contratação”, afirmou.

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