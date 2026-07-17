Ferraz de Vasconcelos e Nova Escola lançam ferramenta de IA para professores

A partir de 21 de julho, 613 professores do Ensino Fundamental da rede municipal de educação do município de Ferraz de Vasconcelos terão ao alcance das mãos, gratuitamente, um assistente de Inteligência Artificial (IA) para geração de planos de aula customizados de acordo com o currículo local. A ferramenta, que funciona via WhatsApp, é uma solução com assinatura da Secretaria Municipal de Educação de Ferraz de Vasconcelos com a Associação Nova Escola e a Associação Bem Comum. No total, serão impactadas mais de 12 mil estudantes do 1º ao 9º ano (dados do Censo Escolar 2025, divulgado pelo Ministério da Educação no início de 2026).

"A implementação dessa ferramenta representa um passo importante no fortalecimento da nossa política educacional. Em Ferraz de Vasconcelos, acreditamos que investir na formação, no apoio pedagógico e na inovação é investir diretamente na aprendizagem dos nossos estudantes. Nosso compromisso é oferecer condições para que os educadores tenham cada vez mais recursos para planejar, ensinar e promover aprendizagens significativas", afirma a secretária de Educação, Paula Trevizolli.

Por meio da IA customizada exclusivamente para Ferraz de Vasconcelos, os educadores de todos os anos e componentes do Ensino Fundamental podem esclarecer dúvidas pedagógicas e transformar dados de avaliação em planos de aula e atividades. Os conteúdos gerados pela ferramenta são alinhados ao nível de aprendizagem e às necessidades reais das crianças e dos adolescentes.

"Com esta nova solução de WhatsApp, buscamos colocar a tecnologia a serviço dos educadores, oferecendo apoio prático para o planejamento pedagógico e valorizando seu papel como protagonistas da aprendizagem. É uma satisfação construir essa parceria e contribuir para que os educadores tenham cada vez mais tempo, recursos e confiança para fazer a diferença na vida das crianças", relata a diretora executiva da Associação Nova Escola, Ana Ligia Scachetti.

Para usar o assistente gerador de planos de aula exclusivo para Ferraz de Vasconcelos, é simples: basta que o educador informe o tema ou a habilidade que deseja trabalhar e a ferramenta elabora um plano de aula sob medida em minutos, com conteúdo alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao currículo local.

A ferramenta de IA foi testada e validada por professores da rede municipal, de modo a respeitar não somente as características da turma com a qual o educador trabalha e fazer os ajustes solicitados, bem como alinhar o contexto e a necessidade da escola em questão.